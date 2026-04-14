Ingeniería Estrella rehabilitará la pista del Aeropuerto Internacional de Las Américas

Manuel Genao, CEO de Grupo Estrella y Cyril Girot, CEO de Aerodom. ( FUENTE EXTERNA )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció la contratación de Ingeniería Estrella como contratista principal para la rehabilitación y mantenimiento mayor de la pista principal 17-35 del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en una intervención estratégica que supera los 20 millones de dólares y que busca fortalecer la seguridad operacional y la eficiencia de la principal terminal aérea del país.

El proyecto es un trabajo de construcción mayor que contempla trabajos de fresado y pavimentación, así como la actualización de diseños "as built" y controles de calidad rigurosos, con el objetivo de renovar la estructura del pavimento y garantizar una vida útil mínima de 15 años bajo condiciones óptimas de operación.

"Esta intervención forma parte de los programas de mantenimiento periódico requeridos en infraestructuras aeroportuarias de alto tráfico, alineados con estándares internacionales de seguridad y desempeño", informó Aerodom en una nota de prensa.

Remodelación del AILA El programa de ampliación y remodelación del AILA incluye la construcción de una nueva terminal con capacidad para cuatro millones de pasajeros adicionales, con una inversión superior a 350 millones de dólares y cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2028.

Uso de la calle de rodaje

Para asegurar la continuidad de las operaciones sin afectar a aerolíneas ni pasajeros, Aerodom implementó en 2025 el uso temporal de la calle de rodaje Juliet como pista alterna.

Los trabajos de construcción sobre la pista principal se desarrollarán entre abril y agosto, permitiendo el retorno de las operaciones en septiembre. Posteriormente, la actual pista alterna volverá a su uso original como calle de rodaje.

La supervisión del proyecto estará a cargo de Concremat, firma con experiencia en control técnico de obras de infraestructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/ingenieria-estrella-rehabilitara-la-pista-del-aila-321de76a.jpeg Ejecutivos de Ingeniería Estrella y Aerodom posan sobre la pista de aterrizaje del AILa tras anunciar a esta primera empresa la adjudicación para la rehabilitación de esta obra. (FUENTE EXTERNA)

"Reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar obras con los más altos estándares de calidad y en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, garantizando la seguridad operacional, la continuidad del servicio y una infraestructura aeroportuaria preparada para las demandas futuras del país", expresó el director general de Aerodom, Cyril Girot.

El ejecutivo expresó que la empresa aprecia el contar con empresas dominicanas expertas y reconocidas que aporten su experiencia y capacidad "a proyectos clave para el desarrollo nacional", como el programa de expansión del AILA.

Además de Girot, en el acto de firma estuvieron presentes el director ejecutivo (CEO, en inglés) del Grupo Estrella, Manuel Genao; el presidente de Ingeniería Estrella, Manuel Estrella Tavarez; el vicepresidente ejecutivo de Ingeniería Estrella, Carlos Peralta, y el director de Contrato, Rafael Campusano.

Por Aerodom participaron el director técnico, Nicolas Brousse; la directora técnica adjunta, Paula Maia; el gerente de pavimentos, Francis Rudesindo, y el gerente de operaciones del AILA, Julio Bobadilla. Asimismo, el subdirector ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Luis Cabrera.

Sobre Ingeniería Estrella



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Sobre Ingeniería Estrella Ingeniería Estrella es la división de construcción del Grupo Estrella, una de las firmas líderes en el sector construcción en la República Dominicana y la región, con más de cuatro décadas de experiencia en la ejecución de obras de infraestructura y edificaciones de alta complejidad. Su modelo de integración vertical —que abarca diseño, construcción, estructuras metálicas, producción de concreto y suministro de materiales— le permite abordar proyectos de gran escala con altos estándares de calidad y eficiencia, respaldados por certificaciones internacionales y el uso de tecnologías avanzadas.