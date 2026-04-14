La llegada de visitantes a RD en Semana Santa crece 21.2 % este año

Más allá de ser una semana que invita al descanso y a la reflexión de los dominicanos, la Semana Santa –que este año se conmemoró del 29 de marzo al 5 de abril– atrajo a 333,381 visitantes durante este año.

Esto significa que más de 58,486 visitantes extranjeros llegaron a la República Dominicana solo durante ese período, para un aumento de 21.2 % con relación a la Semana Mayor del 2025 y hasta un 17.7 % más que en en el mismo período del 2024 –lo que representa una afluencia de más de 50,224 visitantes—.

El ministro de Turismo, David Collado, calificó este período como "la mejor Semana Santa en la historia del turismo" al presentar los resultados del turismo dominicano –una industria que atrajo a 3.7 millones de visitantes entre enero y marzo del 2026 a pesar de la incertidumbre derivada de la guerra del golfo pérsico–.

Collado subrayó que la afluencia de pasajeros aéreos en esa semana fue de 250,615 turistas extranjeros, para un crecimiento de 16.1 % con relación al año 2026.

En tanto, la llegada de pasajeros vía marítima a través de los puertos fue de 82,766 cruceristas, para un notable desempeño del 40.3 % si se le compara con la Semana Santa del 2025.

Alojamiento de turistas

Collado resaltó que, del 70 % de los turistas que pernoctaron en la República Dominicana durante esa semana eligió un hotel para hospedarse. Este resultado fue consistente con la tendencia general del mes de marzo, en el que uno de cada cinco turistas que estuvo en el país en ese período reservaron un complejo turístico.

De ese total:

El 59 % se quedó en la provincia La Altagracia

El 11 % escogió pernoctar en el Gran Santo Domingo

El 6 % eligió su estancia en Puerto Plata

El 24 % de los turistas prefirió otras zonas del país.

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