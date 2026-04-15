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RD será "homeport" de una empresa de cruceros de Europa todo el año

El anuncio fue realizado en Miami por el ministro de Turismo, David Collado, en el marco de la feria Seatrade Cruise Global

MSC Cruises operará desde La Romana

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    RD será "homeport" de una empresa de cruceros de Europa todo el año
    El ministro de Turismo, David Collado, tercera de izquierda a derecha, durante firma del acuerdo en la feria Seatrade Cruise Global en Miami. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana se convertirá, por primera vez, en "homeport" permanente de una línea de cruceros europea durante todo el año, a partir de noviembre de 2026, con operaciones desde el puerto de La Romana.

    El anuncio fue realizado en Miami por el ministro de Turismo, David Collado, en el marco de la feria Seatrade Cruise Global.

    La iniciativa- según una nota de prensa- surge tras un acuerdo entre MSC Cruises y Costasur Casa de Campo, que contempla el manejo, operación y desarrollo de Isla Catalina, además de la ampliación de la oferta de itinerarios que incluirán escalas en distintos destinos dominicanos.

    El convenio busca impulsar la inversión, la generación de empleos y el crecimiento del turismo en la región este y en todo el país.

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    Nuevos itinerarios y destinos

    El director del Puerto Turístico de Cruceros de La Romana, Luis Emilio Rodríguez Amiama, destacó la importancia de que MSC Cruises establezca una base de operaciones en el país durante todo el año, lo que fortalecerá el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado global de cruceros.

    "Los nuevos itinerarios no solo integrarán Isla Catalina, sino también otros puertos del país, lo que, según las autoridades, refleja la confianza de la línea en el potencial del destino dominicano", indicó Rodríguez Amiama.

    El presidente de CTL Maritime, Gianlucca Suprani, también respaldó la iniciativa, señalando que forma parte de una visión a largo plazo para consolidar al país como un hub de cruceros en el Caribe.

    MSC Cruises, una de las principales compañías del sector a nivel mundial y líder en Europa, cuenta con una flota de más de 20 barcos que operan en distintos destinos internacionales.

    Promoción del turismo dominicano

    Durante el evento, representantes dominicanos sostuvieron reuniones con líneas de cruceros y operadores internacionales, además de realizar presentaciones culturales para promover su oferta turística.

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