Anuncian inicio de trabajos en la pista principal del Aeropuerto Internacional de Las Américas

Trabajos de mantenimiento mayor en la pista del Aeropuerto Internacional de Las Américas ( FUENTE EXTERNA )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este viernes sobre el inicio de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor de la pista principal 17-35 del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), un proyecto orientado a fortalecer la seguridad operacional y la eficiencia de la principal terminal aérea del país.

El director general de la empresa, Cyril Girot, recibió la tarde del jueves a una comisión integrada por representantes del Departamento Aeroportuario y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), quienes, junto a Ingeniería Estrella, realizaron un recorrido técnico en el área de intervención y constataron el arranque de los trabajos conforme a lo programado.

Según una nota de prensa, la intervención contempla una inversión de US$20 millones para la rehabilitación integral del pavimento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-113704-am-28fa86b6.jpeg Inicio de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor de la pista principal 17-35 del Aeropuerto Internacional de Las Américas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-113704-am-1-8bb24af2.jpeg Inicio de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento mayor de la pista principal 17-35 del Aeropuerto Internacional de Las Américas. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Estos trabajos incluyen la remoción del asfalto en los 30 metros de la franja central a lo largo de toda la pista, la evaluación y mejora de la base estructural, la reparación de losas, la colocación de una nueva carpeta asfáltica de alto desempeño, así como la actualización de la señalización horizontal.

Asimismo, incluyen controles de calidad rigurosos, la verificación de niveles y pendientes, y la optimización del drenaje superficial conforme a las mejores prácticas internacionales en infraestructura aeroportuaria.

Impacto y continuidad operativa durante las obras

Las labores forman parte de un programa de mantenimiento mayor requerido en pistas de alto tráfico, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de operación y extender la vida útil de la infraestructura por al menos 15 años.

La ejecución del proyecto está prevista para un período de cinco meses, entre abril y agosto de 2026. Los trabajos no interrumpirán las operaciones aéreas, gracias al uso de la calle de rodaje como pista alterna, lo que garantiza la continuidad del servicio y la seguridad operacional.

"Con el inicio de estos trabajos reafirmamos nuestro compromiso de ejecutar obras con los más altos estándares de calidad y en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones, garantizando la seguridad operacional y la continuidad del servicio." Cyril Girot CEO de Aerodom. “

"Esta intervención es clave para asegurar que el AILA continúe operando con niveles óptimos de desempeño y preparado para atender las demandas futuras del país", expresó Girot.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de modernización continua de la infraestructura aeroportuaria impulsada por Aerodom y Vinci Airports, orientada a fortalecer la conectividad aérea de la República Dominicana y a consolidar al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), como la principal puerta de entrada del país.

En paralelo, se construye el nuevo edificio terminal del aeropuerto, que tendrá capacidad para cuatro millones de pasajeros, con una inversión superior a los US$350 millones.