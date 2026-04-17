Las delegaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití y de la República Dominicana acordaron este viernes la reapertura del espacio aéreo entre ambos países a partir de mayo, durante un encuentro celebrado en el Parque Industrial Codevi, en la zona fronteriza.

La reunión fue encabezada por el canciller dominicano Roberto Álvarez y la ministra de Asuntos Exteriores de Haití, Raina Forbin, y se desarrolló en el marco de la Declaración Conjunta firmada el 10 de enero de 2021 en Elías Piña por el entonces mandatario haitiano Jovenel Moïse y el presidente Luis Abinader.

Uno de los principales resultados del encuentro fue el acuerdo para reabrir el espacio aéreo, lo que permitirá la reanudación de los vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien y distintas terminales aeroportuarias dominicanas a partir de mayo de este año.

Según lo acordado por ambas delegaciones, la medida busca facilitar la movilidad de personas, dinamizar el intercambio comercial y fortalecer los vínculos económicos y sociales entre los dos países, en un contexto regional que demanda mayor cooperación.

Diálogo sobre temas prioritarios

Durante la jornada, las partes sostuvieron un diálogo calificado como franco y constructivo, en el que abordaron temas considerados prioritarios en la relación bilateral, como la seguridad fronteriza, el control migratorio y el comercio.

Asimismo, en el encuentro se expresó agradecimiento a la comunidad internacional, en especial a la Organización de las Naciones Unidas y a la Fuerza de Represión de Pandillas, por su respaldo a los esfuerzos dirigidos a restablecer la seguridad, la estabilidad institucional y la paz en Haití.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-17-at-22155-pm-86e88667.jpeg RD y Haití retoman diálogo y pactan apertura del espacio aéreo (FUENTE EXTERNA)

Compromiso con el diálogo

La delegación haitiana estuvo integrada además por el embajador en República Dominicana, Emmanuel Fritz Longchamp, junto a otros altos funcionarios. Por parte dominicana participaron los viceministros Rubén Silié y Francisco Caraballo, así como el embajador en Haití, Faruk Miguel.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y continuar el diálogo como vía principal para abordar los temas de interés común, bajo principios de respeto mutuo, buena vecindad y apego al derecho internacional.

De igual modo, acordaron dar seguimiento a los compromisos asumidos mediante futuros encuentros técnicos de alto nivel.