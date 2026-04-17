Inversiones en turismo y energía beneficiarán la economía del Cibao

Vista de la ciudad de Puerto Plata, que lideró el incremento en la inversión turística en la zona norte del país. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El avance de proyectos de inversión vinculados tanto al desarrollo turístico como a la generación de energía -incluyendo fuentes renovables- contribuirán a dinamizar la actividad económica de la región norte del país durante este año.

El capital que movilizarán iniciativas turísticas, energéticas e incluso de infraestructura logística estratégica en provincias como Puerto Plata, Montecristi y María Trinidad Sánchez, incidirá positivamente en la generación de nuevos empleos, en una mayor demanda de insumos y en más encadenamiento productivo para la región, aseguró el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Los flujos de capital extranjero hacia el Cibao alcanzaron los 1,184.3 millones de dólares solo en el 2025, casi el doble de los 596.9 millones de dólares captados en el 2024 gracias a segmentos productivos como el turismo (con un crecimiento interanual de 770.2 %), la minería (que aumentó 341.2 %) y la energía (con un alza de 96.6 %).

Incidencia del turismo

En su informe "Panorama económico de la región Norte", la entidad monetaria destacó que el inicio de la construcción hotelera dentro del proyecto Punta Bergantín en Puerto Planta es lo que explica "el significativo incremento" de la inversión en el sector turismo en la región.

En octubre pasado, autoridades y ejecutivos del sector hotelero dieron inicio al Meliá Bergantín Beach, el primer hotel del proyecto, que representa una inversión de más de 100 millones de dólares en un complejo turístico que dotará a la región con 500 habitaciones.

Punta Bergantín apuesta a que más turistas conozcan la costa norte del país que, si bien concentró el 81.2 % de los cruceristas a nivel nacional en el 2025, apenas atrajo al 15.9 % de los 8,860,709 extranjeros no residentes que llegaron al país vía aérea en ese período, con 1,409,329 pasajeros.

Energía y minería El informe también destaca que la ampliación de la mina de Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez, así como el desarrollo de parques eólicos y solares para la generación de energías limpias en Montecristi y Puerto Plata, incrementó la inversión extranjera directa en la región norte.

Exportaciones

De igual forma, el informe resalta que las perspectivas económicas para la mencionada región se verán respaldadas por el desempeño que presenten los productos relevantes dentro de la canasta exportadora de la región, como el oro y el cacao, en un contexto de proyecciones favorables de sus precios a nivel internacional.

En el año pasado, el Cibao alcanzó exportaciones por 2,036.8 millones de dólares, 155 millones más que las alcanzadas en el 2024, para un crecimiento de 8.3 %, con una destacada participación del segmento de zonas francas.

Por rubros, el tabaco lideró las exportaciones, representando el 46.1 % del total regional, seguido por el cacao (9.9 %), las frutas (7.5 %) y el calzado (5.3 %).

Visto por provincias, el 86.3 % del total exportado por la región se concentró en Santiago (1,460.5 millones de dólares), Duarte (178.7 millones) y Montecristi (117.8 millones de dólares).