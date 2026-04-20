El Gobierno inicia construcción de varias obras turísticas en Barahona y Bahoruco
Las intervenciones incluyen el balneario Las Marías y bulevares turísticos en El Peñón y Fundación
El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este lunes los trabajos de varias obras en las sureñas provincias de Barahona y Bahoruco, con una inversión de 112. 388, 367 millones de pesos.
Las obras a realizarse son la intervención y mejoramiento del entorno del balneario Las Marías en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco, y los trabajos de construcción de los boulevares turísticos en los municipios de El Peñón y Fundación de la provincia Barahona.
Detalles de la renovación del balneario Las Marías
El funcionario destacó la inversión que ha hecho el Ministerio de Turismo en todo el Sur, lo que dijo garantiza el despegue definitivo del turismo en esa región.
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La renovación del popular balneario Las Marías, con una inversión de 71,888,346 millones de pesos, abarca un área total de intervención de 4,300 metros cuadrados, que incluyen pavimentación y muros estructurales, así como, construcción de pérgolas y un módulo de ventas destinado a servicios complementarios.
Acciones oficiales en los boulevares turísticos de El Peñón y Fundación
Contempla, además, la intervención vial, la instalación de redes eléctricas de media y baja tensión con iluminación exterior y la ejecución del sistema hidrosanitario para agua potable, drenaje sanitario y pluvial.
El proyecto en Las Marías incorpora equipamiento y mobiliario urbano, señalética informativa y normativa, y la construcción de una garita de seguridad para control y vigilancia, así como trabajos de paisajismo para la integración ambiental del entorno.
Los boulevares a construir en El Peñón y Fundación consisten en el acondicionamiento de las entradas a dichos municipios para convertirlos en áreas de paseo, descanso y parador fotográfico.
En el municipio de El Peñón, uno de los once municipios que componen la provincia Barahona, el ministro Collado dejó iniciado los trabajos del boulevar, como parte de la visión urbanística del MITUR de embellecer y transformar los pueblos y litorales con potencial turístico.
Dicho proyecto tendrá un costo de 18, 000,000 millones de pesos.
A este poblado, también, se le conoce como La Mesopotamia del Sur, debido a que está ubicada entre dos aguas: la laguna El Rincón de Cabral y el río Yaque del Sur.
La intervención se llevará a cabo en un área total de 890 metros cuadrados, de los cuales 450,70 son de aceras, 180 metros cuadrados de explanada y 37.20 metros cuadrados corresponden a jardineras.
Esa obra incluye, además, aceras peatonales, jardines, parador para autobús con mural artístico y letrero en hormigón armado, trabajos de pavimentación, iluminación, paisajismo, mobiliario urbano con bancos de hormigón, zafacones y bolardos protectores, así como señalización vial.
Su construcción se realizará en un área total de intervención de 1,170 metros cuadrados, de los cuales 616 son de aceras, 174 de explanada y 108 corresponden a jardineras.
Esa obra, que tendrá una inversión de 22, 500,00 millones de pesos, incluye aceras peatonales, bordillos, contenes, jardines, letrero en hormigón armado, trabajos de pavimentación, iluminación y paisajismo.
Contará, además, con mobiliario urbano con bancos de hormigón, zafacones y bolardos protectores, así como señalización vial.
Otros trabajos incluidos son la construcción de cuneta y alcantarillas, resane y pintura de cabezales existentes de hormigón.