Acortando las distancias: el Gobierno inicia reconstrucción de la carretera Uvero Alto-Nisibón

El ministro de Turismo, David Collado (centro) lideró el inicio de la reconstrucción de la carretera en Nisibón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Turismo inició este martes la intervención de la carretera que conecta al municipio turístico de Uvero Alto con la vía Miches-Nisibón, al este de República Dominicana, actualmente en condiciones de deterioro.

La obra, ejecutada a través del Comité de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur), cuenta con una inversión de 711 millones de pesos. Los trabajos consistirán en la colocación de asfalto y adoquines, construcción de muros de contención, base estabilizada, pedraplén, cortes de saneamiento, reposición de luminarias y reconstrucción de alcantarillas.

Asimismo, incluye soluciones de drenaje, mejoramiento estructural del suelo, señalización vertical y horizontal, reconstrucción de aceras y contenes en varios tramos, así como la optimización del sistema de iluminación existente.

"Hoy hacemos lo que sabemos hacer: recuperar espacios públicos olvidados, abandonados, para ponerlos al uso de la gente", resaltó el ministro de Turismo David Collado.

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Un viejo reclamo de la zona

Collado describió el impacto económico y el dinamismo que traerá esta carretera a comunidades como Nisibón, Uvero Alto y zonas aledañas de la provincia La Altagracia, enfatizando que la obra se ejecuta bajo estándares de calidad nacional e internacional, garantizando orden y seguridad.

"Esta obra, que era un viejo reclamo, tiene un valor agregado extraordinario para el turismo, porque interconectará a los hoteles de la zona, además del gran impacto directo en sus comunidades", expresó.

El funcionario recordó que la región Este recibe el mayor número de turistas que visitan el país, alcanzando la cifra de 5,428,359 visitantes solo el año pasado.

Se espera que la obra tenga un impacto significativo tanto en la comunidad como en los turistas, al facilitar el acceso para residentes y visitantes hacia uno de los polos turísticos más importantes de la región.

La agenda

Tras concluir la actividad en Uvero Alto, Collado continuó su agenda en la región Este con un almuerzo de trabajo junto a hoteleros y representantes de la cadena de valor del sector, realizado en el hotel Grand Bávaro Princess.

En ese encuentro, que se realiza periódicamente, se evaluó el comportamiento del turismo en el principal destino del país y se acordaron acciones concretas para seguir fortaleciendo la llegada de visitantes.

"Es este diálogo sincero y esta fuerte alianza público-privada lo que ha garantizado el éxito del turismo dominicano en estos cinco años, convirtiéndonos en un referente a nivel mundial", puntualizó Collado.