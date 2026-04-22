Feria turística DATE 2026 reúne más de 8,000 citas de negocios en Punta Cana

El ministro de Turismo, David Collado, participa en el corte de cinta durante la apertura oficial de la feria DATE 2026 en Punta Cana, marcando el inicio del evento turístico. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este miércoles en Punta Cana la inauguración de la Dominican Annual Exchange Tourism (DATE) 2026, la feria turística más importante para el sector hotelero.

La presente edición ha logrado canalizar hasta 8,000 citas de negocios, con 5,000 de ellas ya confirmadas, que representan una oportunidad para fortalecer el encadenamiento productivo del sector turístico a través de mayor llegada de visitantes e ingreso de divisas.

De igual forma, la feria reúne a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, así como a más de 300 compradores internacionales, una muestra del peso que tiene el evento para los hoteleros, quienes encuentran un espacio para realizar vínculos comerciales y estrechar los lazos ya existentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-114141-am-6829ffa7.jpeg David Collado comparte junto a Frank Rainieri y otros representantes del sector durante la inauguración de la feria DATE 2026. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Alcanzar más de 12 millones de visitantes

Para la Asociación de Hoteles y Turismo de la República (Asonahores), la República Dominicana puede alcanzar entre 12 y 12.5 millones de visitantes al cierre del 2026, aupado por un aumento en las rutas aéreas y la diversificación de mercados emisores.

En el primer trimestre de este año, la República Dominicana fue el destino turístico elegido por 3,710,374 visitantes, para un incremento de 10.8 % respecto a los 1,145,798 pasajeros que llegaron al país tanto vía aérea como vía marítima.

Esto representa un dinamismo positivo luego de un 2025 que culminó con un total de 11.7 millones de visitantes que llegaron al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-114232-am-c7f14651.jpeg Estands de empresas turísticas exhiben sus propuestas en DATE 2026, espacio que reúne a más de 200 compañías de distintos mercados emisores. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-114209-am-1-f15507c5.jpeg El ministro de Turismo y representantes del sector hotelero y compradores internacionales recorren los estands de la feria DATE 2026, donde se promueven destinos y ofertas turísticas del país. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-114204-am-f28fb955.jpeg Estands de empresas turísticas exhiben sus propuestas en DATE 2026, espacio que reúne a más de 200 compañías de distintos mercados emisores. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) ‹ >

Efecto del turismo en la economía

El gremio hotelero destacó que la actividad turística generó más de 800,000 empleos directos, indirectos e inducidos, lo que lo mantiene como uno de los principales promotores del mercado laboral.

Su valor agregado a la economía también se evalúa a través de las compras internas a otros sectores, que han llegado a alcanzar hasta los 3,000 millones de dólares anuales en el mercado laboral, con efectos positivos para la agroindustria, el transporte, la construcción y las mipymes.

En ese sentido, DATE 2026 representa una plataforma para que el turismo dominicano posicione su oferta de manera estratégica en los principales mercados emisores de turistas, incentivando la diversificación a través de los segmentos turísticos de salud, deportes, cultura y naturaleza.