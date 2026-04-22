Frank Rainieri califica de "insostenible" el crecimiento inmobiliario sin control en Punta Cana

El empresario turístico Frank Rainieri, chairman of the board de Grupo Puntacana, calificó este miércoles como insostenible el crecimiento inmobiliario y turístico sin una regulación y sin un plan de ordenamiento territorial en Punta Cana, cuya dimensión catastral "es más grande" que la del Gran Santo Domingo".

"Le ha faltado coraje al Gobierno dominicano para enfrentarlo, y a las autoridades locales", aseguró Rainieri mientras asistía al inicio oficial de la Feria Turística DATE 2026 en Bávaro, tras agregar que el crecimiento urbano –sobre todo si está vinculado al turismo– debe hacerse con "límites" y con "responsabilidad".

Esto es imperativo dado el nivel de desarrollo del destino turístico, con potencial de alcanzar las 70,000 habitaciones hoteleras para el 2026, comprendiendo desde Miches –en la provincia El Seibo– hasta Juanillo, en La Altagracia.

Rainieri mostró preocupación por la cantidad de proyectos inmobiliarios con vocación turística que se desarrollan en áreas que carecen de servicios básicos, sin plantas de tratamiento o sin vías de acceso adecuadas.

"¿Los tapones, por qué son? Porque tenemos calles estrechas, donde se están construyendo mastodontes..., y entonces después venden y se van", lamentó el ejecutivo, quien aseguró que son los residentes de Punta Cana quienes más sufren las consecuencias de un crecimiento desordenado.

El ejecutivo estuvo presente en la apertura de una nueva edición del Dominican Annual Tourism Exchance (DATE) 2026, un evento organizado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Ofertas diferenciadas

Rainieri explicó que la zona podría alcanzar hasta las 70,000 habitaciones hoteleras en los próximos 10 años, tanto en hoteles de primera categoría como en hoteles de segunda categoría –más destinados a los locales y personal turístico, pero que cuentan con una oferta que es aprovechada por turistas de menores ingresos.

Asimismo, Rainieri apuntó en la diversificación de los destinos turísticos como clave para sostener la actividad turística.

"No podemos copiar a Punta Cana en todas las esquinas, porque las condiciones de Punta Cana son únicas. Puerto Plata no lo había entendido, y ya lo entendió. Ahora están creciendo, porque buscaron su nicho. Y eso mismo pasó con Cabarete, hace años..., y así cada zona tiene su nicho que es diferente al de Punta Cana, aunque tengan sol y playa", aseveró.

Valoró como positivo el desarrollo del turismo en la región sur, que cuenta con proyectos como Punta Arena, en la provincia Peravia, muy próximos a otros dos destinos turísticos como Barahona y Pedernales, lo que permite formar una ruta turística.

Evolución

De cara al futuro del turismo, el empresario valoró el "cambio de chip" en la oferta turística, cada vez más centrada en segmentos de lujo. "El hotelero de hoy no tiene nada que ver con los que comenzamos en los años 80 y 90", observó.

Indicó que, si antes la cultura hotelera estaba enfocada en ofrecer la tarifa más baja a los visitantes para poderlos atraer a su negocio, ahora se desarrollan segmentos cada vez más exclusivos, lo que está atrayendo a turistas dispuestos a pagar el precio por la calidad, el servicio y la experiencia.

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