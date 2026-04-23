Coral Hospitality Corp anuncia expansión con tres nuevas aperturas hoteleras en RD

Ricardo Felip, vicepresidente de Coral Hospitality Corp, y Ramón Tejeda, director Corporativo de Mercadeo y Ventas de la cadena. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la feria turística Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), Coral Hospitality Corp (CHC) anunció un ambicioso plan de expansión en la República Dominicana con la apertura de tres nuevas propiedades en destinos clave.

La compañía confirmó la próxima inauguración del Holiday Inn Puerto Plata, prevista para los próximos dos meses, seguida por el lanzamiento del DoubleTree by Hilton Punta Cana, cuya apertura está programada para el último tercio de este año.

El DoubleTree representa un hito significativo al convertirse en el primer hotel de la marca Hilton en el destino Punta Cana, reforzando la diversificación de la oferta hotelera de la zona.

De cara al futuro, CHC Hotels también anunció el desarrollo de un nuevo Holiday Inn Pedernales, previsto para el próximo año, alineado con la transformación estratégica de Pedernales como nuevo polo turístico del país.

Visión estratégica: crecimiento con propósito

Durante la rueda de prensa, Ricardo Felip, vicepresidente de Coral Hospitality Corp, destacó el enfoque estructural de la expansión. "Este crecimiento responde a una visión clara de país y de industria. Apostamos por destinos con alto potencial, diversificamos nuestra oferta de marcas internacionales y fortalecemos nuestra presencia en segmentos clave del turismo. Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo sostenible del turismo dominicano, elevando estándares y generando valor a largo plazo", dijo, citado en un documento de prensa.

Felip subrayó que la estrategia de la compañía se fundamenta en una lectura precisa de las tendencias globales del turismo, donde la combinación de ubicación, marca y experiencia diferenciada define la competitividad.

Enfoque comercial: tendencias, mercados y posicionamiento

Ramón Tejeda, director Corporativo de Mercadeo y Ventas de Coral Hospitality Corp, abordó la visión comercial del grupo. "Estamos en un momento de transformación del turismo. Los mercados están evolucionando hacia experiencias más segmentadas, con mayor demanda de marcas reconocidas, flexibilidad en canales de distribución y un consumidor más informado".

Abundó que la estrategia responde a esa realidad: fortalecer alianzas internacionales, optimizar la presencia en mercados emisores clave y maximizar la rentabilidad a través de una gestión inteligente de la demanda.

Tejeda destacó además que la incorporación de nuevas marcas al portafolio permitirá a CHC Hotels ampliar su penetración en mercados como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, así como fortalecer su relación con touroperadores, OTAs y canales directos.

Coral Hospitality Corp opera actualmente propiedades de alto nivel en el país, incluyendo el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, recientemente reconocido como uno de los 10 mejores hoteles entre 271 propiedades a nivel mundial dentro de su categoría, "reflejando la excelencia operativa del grupo".

La empresa gestiona el hotel todo incluido Coral Costa Caribe, uno de los referentes en su segmento, y cuenta con la división Xeliter, especializada en el mercado de alquileres vacacionales de alto nivel.