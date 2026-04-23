El ministro de Turismo y la embajadora de EE. UU. recorren la Ciudad Colonial
Visitaron a lugares emblemáticos como el Convento de los Dominicos, la Plaza España y la iglesia de Las Mercedes
El ministro de Turismo, David Collado, y la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, recorrieron este jueves varios puntos de la Ciudad Colonial.
Ambos partieron desde el parque Duarte, donde disfrutaron de exposiciones y degustaciones de productos nacionales y artesanías.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Turismo destacó que durante el recorrido tanto la embajadora Campos como el ministro Collado degustaron del tradicional frío frío y agua de coco, además de observar piezas artesanales comercializadas en la zona, algunas elaboradas en ámbar y larimar.
Paseo por lugares emblemáticos
Durante el trayecto, la embajadora y el ministro David Collado visitaron lugares representativos de la Ciudad Colonial, a la que, según las autoridades, actualmente acude el 8 % de los turistas que visitan el país.
En el recorrido, ambos acompañados de sus respectivas comitivas, visitaron las calles Billini e Isabel La Católica, así como el Convento de los Dominicos, la plaza Tirso de Molina, la iglesia de Las Mercedes, las plazas España y San Antón, y el Museo de la Fortaleza Ozama en Santo Domingo.