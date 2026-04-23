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recorrido Ciudad Colonial
recorrido Ciudad Colonial

El ministro de Turismo y la embajadora de EE. UU. recorren la Ciudad Colonial

Visitaron a lugares emblemáticos como el Convento de los Dominicos, la Plaza España y la iglesia de Las Mercedes

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    El ministro de Turismo y la embajadora de EE. UU. recorren la Ciudad Colonial
    El ministro de Turismo, David Collado y la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, durante el recorrido por la Ciudad Colonial. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Turismo, David Collado, y la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, recorrieron este jueves varios puntos de la Ciudad Colonial.

    Ambos partieron desde el parque Duarte, donde disfrutaron de exposiciones y degustaciones de productos nacionales y artesanías.

    A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Turismo destacó que durante el recorrido tanto la embajadora Campos como el ministro Collado degustaron del tradicional frío frío y agua de coco, además de observar piezas artesanales comercializadas en la zona, algunas elaboradas en ámbar y larimar.

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    (FUENTE EXTERNA)

    En el recorrido, ambos acompañados de sus respectivas comitivas, visitaron las calles Billini e Isabel La Católica, así como el Convento de los Dominicos, la plaza Tirso de Molina, la iglesia de Las Mercedes, las plazas España y San Antón, y el Museo de la Fortaleza Ozama en Santo Domingo.

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