RD le debe a su creciente oferta turística la resiliencia de la industria ante crisis global
Inauguran el DATE 2026, con más de 8,000 citas de negocios
Aspiran a superar los 12 millones de visitantes para el 2026
La diversificación de la oferta turística más allá del segmento de sol y playa y el todo incluido han mantenido a la República Dominicana en una posición lo suficientemente resiliente para proyectar hasta 12 millones de visitantes al cierre del 2026 pese a la crisis global derivada de la guerra del Golfo Pérsico.
Así coincidieron autoridades y ejecutivos al inaugurar ayer en Bávaro la Feria Turística DATE 2026, el evento comercial más relevante para hoteleros y actores vinculados a la cadena de valor de la industria.
El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que ha sido la diversificación y la descentralización de los destinos turísticos lo que permitió que el país recibiera a más de 950,000 pasajeros vía aérea y casi 400,000 pasajeros vía marítima a pesar de los efectos de la guerra.
Indicó que todo el trabajo realizado en los últimos cinco años, orientado a promoción turística internacional y la articulación con el sector privado fue lo que hizo que "la llegada de este conflicto encontrara a Dominicana mejor posicionada que los demás países del Caribe y de la región".
"Estamos apostando a la descentralización. Estamos mostrando al mundo que tenemos otros destinos turísticos, que el preferido es Bávaro-Punta Cana, pero hay otros", aseguró.
Descentralización
Muestra de este dinamismo ha sido el impulso que ha tenido Miches, que alcanzó una ocupación hotelera máxima del 100 % solo en el mes de marzo, y que ha mantenido niveles de ocupación entre el 97 % y el 98 % en lo que va de año.
De igual manera destaca Puerto Plata con el proyecto turístico Punta Bergantín, que contó con una inversión del Banco de Reservas que rondó entre los 80 y 90 millones de dólares en compras de terrenos, y que hoy día han podido vender más de 140 millones de dólares, lo cual muestra el creciente interés de la inversión en este destino.
Al liderar la apertura de la Feria Turística DATE 2026, la vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, aseguró que el dinamismo del turismo ha permitido que el país cuente con una planta hotelera que ofrece 89,000 habitaciones, y con la incorporación de más de 9,000 nuevas para los próximos años.
"Este crecimiento responde a una demanda sostenida y a la confianza de quienes continúan apostando por la República Dominicana", manifestó Lendor, quien indicó que esto también responde a elevados estándares de calidad y al foco de mejorar cada vez más la experiencia para los visitantes.
Esto también ha permitido el sostenimiento de más de 800,000 empleos directos, indirectos e inducidos en el sector, además de reunir más de 4,000 millones de dólares en proyectos turísticos que ya se encuentran en ejecución o planificación, abundó el primer vicepresidente ejecutivo de Asonahores, Javier Tejada.
"Más del 40 % de los insumos del sector hotelero provienen de la producción local", enfatizó.