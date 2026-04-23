Obispo pide frenar expansión sin planificación en Punta Cana

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte quien manifestó su preocupación por el desarrollo urbanístico de Verón-Punta Cana.

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, manifestó este jueves su preocupación por el desarrollo urbanístico de Verón-Punta Cana, señalando que se está llevando a cabo sin la debida planificación establecida en la Ley No. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

A través de su cuenta de X (anterior X), el prelado afirmó que no se opone "jamás"al desarrollo, pero insistió en que las autoridades competentes deben exigir a los desarrolladores inmobiliarios el cumplimiento estricto de las leyes relacionadas con los asentamientos humanos, tanto a nivel local como nacional y regional.

Asimismo, hizo un llamado a proteger la inversión extranjera, al advertir que con frecuencia surgen falsos desarrolladores inmobiliarios que estafan a personas de buena fe, quienes invierten sus ahorros o recurren a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.

"La seguridad jurídica para las inversiones de capitales sanos debe prevalecer ante todo y por encima de todo, nos mantiene en altos estándares como marca país", expresó.

Es altamente preocupante el desarrollo urbanístico de Verón - Punta Cana, sin la debida planificación que establece la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. No me opongo,jamás, al desarrollo, pero las autoridades competentes deben... — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) April 22, 2026

Preocupación en el sector turístico

Las declaraciones de Castro Marte, se producen en un contexto en el que también el empresario turístico Frank Rainieri, presidente del consejo de Grupo Puntacana, ha advertido sobre el crecimiento inmobiliario y turístico sin regulación en Punta Cana.

Durante la feria turística Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, Rainieri calificó como insostenible el desarrollo sin un plan de ordenamiento territorial, cuya dimensión catastral de Punta Cana supera incluso la del Gran Santo Domingo.

El empresario expresó que ha faltado determinación por parte de las autoridades para enfrentar esta situación y subrayó que el crecimiento urbano, especialmente el vinculado al turismo, debe realizarse con límites y responsabilidad.

Además, manifestó su preocupación por la proliferación de proyectos inmobiliarios en zonas sin servicios básicos, sin plantas de tratamiento o con accesos viales inadecuados, lo que, según indicó, afecta directamente a los residentes de la zona.