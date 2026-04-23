RD incorpora más rutas aéreas desde Santo Domingo y Puerto Plata

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) fortaleció la conectividad aérea de la República Dominicana mediante la incorporación de nuevas rutas, el aumento de frecuencias y la reactivación de destinos estratégicos desde los aeropuertos de Santo Domingo y Puerto Plata.

En cuanto a la expansión de rutas, Sky High inició operaciones hacia Surinam desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), mientras que Sunrise Airways comenzó vuelos a Tórtola. Asimismo, Copa Airlines lanzó en enero una ruta diaria desde Puerto Plata hacia Panamá.

Air Canada también anunció una nueva ruta entre Santo Domingo y Montreal a partir de diciembre, en tanto que Air Transat conectará Puerto Plata con London, Ontario.

ITA Airways iniciará un vuelo directo entre Roma Fiumicino y Santo Domingo desde el 30 de noviembre. Por su parte, Laser Airlines reanudó sus operaciones hacia Caracas con tres frecuencias semanales, restableciendo un enclave importante con Venezuela.

El mercado de Madrid también muestra dinamismo, con una capacidad de asientos entre Santo Domingo y la capital española que se proyecta crecerá más de 25 % durante el primer semestre de 2026, en comparación con igual período de 2025.

Más capacidad de las aerolíneas

El aumento de la demanda también se refleja en mayores frecuencias. JetBlue duplicará sus vuelos hacia Fort Lauderdale y ampliará sus operaciones a Boston, mientras que American Airlines retomará su ruta diaria hacia Filadelfia.

En este contexto, también destacó el desempeño de Arajet durante el trimestre, con crecimientos en mercados como Colombia (17 % frente al año anterior) y Lima (48 %).

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Mayor flujo de pasajeros

Durante el primer trimestre de 2026, la red de aeropuertos de Aerodom movilizó cerca de 1,800,000 pasajeros, lo que representa un incremento de 9.9 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El Aeropuerto Internacional Las Américas – José Francisco Peña Gómez (AILA) lideró este desempeño con más de 1,380,000 pasajeros, para un crecimiento de 10 %, impulsado principalmente por el mercado estadounidense, que registró un aumento de 12 %.

Estos resultados responden a un esfuerzo coordinado entre Aerodom y su casa matriz, Vinci Airports, junto con aerolíneas socias y el apoyo del gobierno dominicano y el sector turístico, enfocado en desarrollar nuevas rutas, atraer aerolíneas y posicionar al país como destino líder en la región.

"El dinamismo del tráfico y la incorporación de nuevas rutas confirman el creciente interés y la demanda internacional por la República Dominicana como destino. En Aerodom y Vinci Airports, estamos comprometidos en acompañar este crecimiento con las inversiones necesarias para garantizar la mejor experiencia para los pasajeros y fortalecer la conectividad del país", afirmó el director ejecutivo de Aerodom (CEO, siglas en inglés), Cyril Girot.

Como parte de este proceso, Aerodom ejecuta un plan de modernización de infraestructura que incluye la rehabilitación de la pista principal del AILA, con una inversión superior a 20 millones de dólares, así como la construcción de una nueva terminal de pasajeros por más de 350 millones de dólares, que permitirá atender hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año.

Estas inversiones, junto con el crecimiento sostenido en rutas y pasajeros, consolidan la posición del AILA como el principal centro de conectividad aérea del país y uno de los más dinámicos de la región.