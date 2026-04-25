DATE 2026 cierra con 8,000 citas de negocios y reunió a más de 200 empresas

La vigésima sexta edición del Dominican Annual Tourism Exchange, DATE 2026 culminó con 8,000 citas de negocios entre suplidores locales y compradores internacionales, según destacó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) a través de un comunicado.

Asonahores indicó que la edición de este año reunió a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, junto a más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands, consolidando acuerdos que impactarán la ocupación hotelera y el flujo de visitantes hacia el país.

El organismo indicó que el evento integró más de 20 oficinas de promoción turística (OPT) provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Chile, Puerto Rico y España, fortaleciendo la conectividad comercial del destino.

Impacto económico y comercial de DATE 2026

A esto se sumó la participación de 33 patrocinadores, la realización de 12 ruedas de prensa externas y un programa académico con exposiciones magistrales de expertos internacionales y líderes del sector.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, destacó el impacto estructural del evento en la economía nacional.

Reconocimientos a mercados clave en DATE 2026

"DATE no solo conecta la oferta turística dominicana con los principales mercados internacionales, sino que impulsa resultados concretos que se traducen en mayor ocupación, más visitantes y más oportunidades para toda la cadena de valor del turismo", destacó Lendor.

En el marco de esta edición, Asonahores reconoció el desempeño de las Oficinas de Promoción Turística (OPT), destacando a México como el mercado que coordinó la mayor cantidad de citas de negocios durante el evento, reflejando su dinamismo y alto nivel de interés en la oferta dominicana.

Asimismo, se otorgó un reconocimiento a la Oficina de Alemania por liderar la participación en términos de empresas compradoras, consolidándose como uno de los mercados europeos de mayor relevancia para el crecimiento sostenido del turismo en la República Dominicana.

El cierre de DATE 2026 se produce en un contexto de expansión sostenida del turismo, que continúa posicionándose como uno de los principales generadores de empleo y divisas del país, y como una plataforma clave para atraer inversión, diversificar la oferta y fortalecer la competitividad del destino a nivel global.

DATE 2026 contó con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Therrestra, Arajet, CEPM, Barceló Bávaro Convention Center, Meliá Hotels International, Coco Bongo, Dominicania, World of Hyatt Inclusive Collection, Dreams Cap Cana Resort & Spa, Banco Popular, Grupo Puntacana, SolBus, Panaca, Banco BHD, Coral Hospitality Corp y Renny Travel.

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