Banca múltiple, aliado clave en la expansión del turismo dominicano en las últimas tres décadas

El evento también sirvió de escenario para reconocer al ministro de Turismo, David Collado, por su papel en la recuperación y dinamización del sector. ( FUENTE EXTERNA )

El crecimiento sostenido del turismo en el país —evidenciado en el aumento de visitantes, la generación de empleos y su creciente aporte al producto interno bruto (PIB)— ha estado respaldado por un factor determinante: la confianza. Y dentro de ese ecosistema, la banca múltiple se ha consolidado como un socio estratégico para la expansión y diversificación de la oferta turística nacional.

Esa fue la principal conclusión del foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, organizado por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), celebrado en el Hotel El Embajador, con la participación de autoridades, ejecutivos financieros y representantes del sector empresarial.

Durante la apertura, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, destacó que la cartera de crédito destinada al turismo creció un 67 % entre 2020 y 2025, superando los RD$112,000 millones. A su juicio, este flujo de financiamiento ha sido decisivo para impulsar nuevos proyectos, modernizar la planta hotelera y ampliar la oferta complementaria del país.

En la misma línea, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, subrayó el dinamismo histórico del sector: en los últimos 35 años, el turismo ha crecido a un ritmo promedio anual de 6.6 %, superando en casi un 30 % el desempeño de la economía dominicana en su conjunto.

Ruiz también resaltó que el crédito al turismo ha mantenido una expansión aún más acelerada, con un crecimiento promedio anual de 24 % en las últimas tres décadas, muy por encima del 15 % registrado por la cartera comercial. Este impulso ha elevado la participación del turismo dentro del crédito comercial de 1.2 % en 1996 a 9.2 % en 2025, alcanzando hasta un 21 % en los préstamos en moneda extranjera.

“La banca no ha sido un espectador, sino un socio activo del desarrollo turístico”, afirmó Ruiz, al destacar que financiar este sector implica apostar por la estabilidad, la inversión y la generación de empleo y divisas.

El evento también sirvió de escenario para reconocer al ministro de Turismo, David Collado, por su papel en la recuperación y dinamización del sector, así como por su labor en la promoción internacional del país y la atracción de inversiones.

¿Qué papel ha jugado la banca en la recuperación turística?

Turismo: eje transversal de la economía

Las autoridades coincidieron en que el turismo ha evolucionado hasta convertirse en un eje transversal de la economía dominicana, con capacidad para dinamizar múltiples actividades productivas en todo el territorio.

Collado enfatizó que el actual posicionamiento del país como líder regional responde, en gran medida, a un clima de confianza sostenido: “Confianza de los inversionistas, de la banca, de las aerolíneas y, sobre todo, de los millones de visitantes que nos eligen”. Aseguró que los récords en llegadas, conectividad y ocupación hotelera son fruto de una visión compartida entre el sector público y privado.

El ministro también valoró el rol de la banca durante la pandemia, cuando su respaldo resultó crucial para la estabilidad y recuperación del turismo en uno de sus momentos más críticos.

Por su parte, el asesor de la Superintendencia de Bancos, Enmanuel Cedeño, informó que la morosidad del sector turístico se mantiene en apenas 0.3 % al cierre de marzo de 2026, una de las más bajas del sistema financiero.

Asimismo, destacó que el financiamiento no bancario —a través de fondos de inversión cerrados— alcanzó los US$1,231 millones al cierre de 2025, equivalente a cerca del 66 % de la cartera bancaria destinada al turismo. “El turismo es uno de los grandes motores de la economía, y el financiamiento es uno de sus principales combustibles”, afirmó.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, completó el panorama al señalar el creciente impacto del sector, que ya representa cerca del 18 % del PIB, junto con el aumento sostenido en visitantes, habitaciones hoteleras e inversión.

El mensaje, reiterado a lo largo del foro, fue claro: el desarrollo del turismo dominicano no puede entenderse sin el respaldo financiero que lo ha acompañado durante décadas. Una alianza que, más que coyuntural, se proyecta como una apuesta de largo plazo por el crecimiento económico del país.