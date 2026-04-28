El sistema financiero destinó un total de US$3,293 millones al turismo en el 2025

Enmanuel Cedeño, asesor de la Superintendencia de Bancos, durante el foro "Capital, confianza y crecimiento", organizado por la ABA y Asonahores. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana se ha posicionado como referente del turismo en Las Américas gracias a su capacidad de innovación y resiliencia para atraer a millones de visitantes cada año. Esta realidad sería difícil de contar sin el principal componente que mueve a todo sector productivo: el acceso a recursos disponibles para invertir.

El turismo ha logrado acceder a recursos a través de tres vías fundamentales: los préstamos bancarios, el mercado de valores y los préstamos offshore. Solo en el 2025, el sistema financiero dominicano destinó 3,293 millones de dólares a través de estos mecanismos, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos (SB).

Para el asesor general de la SB, Enmanuel Cedeño, observar estos montos en su conjunto ofrece una mirada de cuán maduro se encuentra el sistema financiero dominicano y la capacidad que tiene para apoyar al principal motor de la economía dominicana en recursos.

"Yo creo que eso es algo que ustedes tienen que estar contentos, de una visión mucho más amplia que combina el financiamiento bancario con el financiamiento del mercado de capitales y de los fondos de pensiones, y que nos da una idea mucho más amplia de cuál es el apoyo total", acotó.

Cedeño presentó estos datos a los principales ejecutivos de los sectores hotelero y bancario tras disertar en el foro "Capital, confianza y crecimiento", organizado por las asociaciones de Bancos Múltiples y Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ABA y Asonahores, respectivamente).

Préstamos bancarios

La mayoría de estos recursos provinieron de la banca dominicana.

En efecto, la cartera de préstamos de las entidades de intermediación financiera al sector fue de 1,860 millones de dólares –alrededor de 116,980 millones de pesos– al cierre del año pasado, manteniendo una tendencia de crecimiento de 10.3 % en la última década.

Cedeño destacó que la cartera turística presenta uno de los niveles de morosidad más bajos de la banca.

Al cierre del año pasado, la cartera de créditos al turismo había registrado una morosidad de 0.87 %, siendo una de las más bajas de la cartera comercial privada y con un perfil de riesgo acotado.

Hasta marzo de este año, esa morosidad era de solo un 0.3 %, reflejando una disminución de la morosidad estresada –un indicador que incluye los créditos vencidos y aquellos que aún están al día pero presentan un alto riesgo de incumplimiento– que, para el citado período, se situaba en 19.5 %.

Participación del mercado de valores

A este financiamiento se sumaron 1,231 millones de dólares en recursos aportados a través del mercado de valores dominicano, representando el 37.38 % del total otorgado por el sistema financiero.

Sin embargo, estos montos fueron equivalentes en 66 % a los préstamos otorgados por la banca. Para el asesor general de la SB, Enmanuel Cedeño, esto es una muestra de cómo el financiamiento no bancario se ha vuelto un pilar complementario del turismo.

Asimismo, cerca del 90 % de este financiamiento canaliza a los fondos de pensiones, que concentraron 1,104 millones de pesos de estos recursos.

Financiamiento offshore En tanto, la cartera de créditos de la banca dominicana offshore concentrada en Panamá alcanzó los 202.4 millones de dólares en el 2025, completando de manera importante el total de recursos a los que el sector tuvo acceso.

Oportunidades

Aunque es indudable cómo el financiamiento representa "un combustible" para un sector como el turismo, existen oportunidades a explorar para expandir aún más el apoyo del sistema financiero a la industria.

Uno de ellos recae en la oportunidad de aumentar el financiamiento fuera de la banca múltiple, que concentraba el 98.2 % de la cartera turística, lo que indica que se requiere una mayor participación de otras entidades de intermediación financiera.

Asimismo, el asesor de la SB observó la ampliación de créditos verdes, el fortalecimiento de la gestión de riesgos en otras localidades donde el turismo se desarrolla de forma emergente y la importancia de la estabilidad financiera como aspectos que los principales actores del sector bancario deben observar.

El Foro "Capital, confianza y crecimiento", organizado por la ABA y Asonahores reunió a los principales actores del sector hotelero y bancario para pasar balance al dinamismo de la industria y al despliegue de recursos orientados a apoyarla, así como identificar oportunidades de crecimiento conjunto que se traduzcan en un mayor impacto sobre la economía dominicana.