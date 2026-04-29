El flujo turístico hacia RD sumó 25,000 millones de dólares a la economía en 2025

Rosanna Ruiz (izq). entregó un reconocimiento al ministro Collado (centro) junto a Christopher Paniagua, Leonardo Aguilera y Steven Puig. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La creciente llegada de visitantes al país y el apoyo al turismo a través de la inversión extranjera y el financiamiento a la banca han permitido que la industria afiance su dinamismo y contribuya cada vez más a la economía.

El flujo turístico aportó 25,000 millones de dólares en valor agregado a la economía solo en el 2025, mismo período en el que el sistema financiero dominicano destinó un total de 3,293.4 millones de dólares a esta industria.

Durante la celebración del foro “Capital, confianza y crecimiento”, un evento organizado por la banca múltiple y el sector hotelero para pasar balance al dinamismo del turismo e identificar oportunidades de estrechar el apoyo del sector financiero a este sector, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que estos resultados están respaldados por un trabajo público-privado que fortalece el destino, la ampliación de conectividad aérea y los esfuerzos de promoción internacional.

El flujo turístico contribuyó a la actividad económica de este sector en un 76 %. En conjunto, esta industria generó el 18 % del producto interno bruto en el 2025 si se incluye el impacto de la inversión extranjera directa, puntualizó la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora.

Derrama económica

Si se analizara el valor al producto interno bruto (PIB) de esta actividad económica por el tipo de visitante que ingresa al país, el 65 % de estas divisas se generó gracias a la llegada de extranjeros no residentes, el 25 % fue alcanzado por la visita de dominicanos no residentes, el 8 % fue debido al turismo interno y el 2 % fue aportado por los cruceristas.

El turismo también genera un impacto positivo sobre otros sectores que forman parte de su cadena de valor.

De este modo, la industria contribuyó en un 17 % a la generación de valor agregado de los hoteles, seguido de sectores como construcción (11 %), pymes (10 %), transporte interurbano y turístico (10 %), comercio (9 %), inmobiliario (6 %), entre otros segmentos (12 %).

“Solamente los hoteles (compraron) anualmente unos 98,000 millones de pesos del sector comercio, transporte y manufactura”, aseguró Mora, tras agregar que cada turista que viene al país “trae esperanza y trae bienestar”.

Rol de la banca

Este desempeño se debe en gran medida al acceso sostenido a créditos otorgado por la banca.

El asesor general de la Superintendencia de Bancos (SB), Enmanuel Cedeño, explicó que, del total destinado por el sistema financiero a la banca, la mayor cantidad de créditos provino de la banca, que mantuvo una cartera de 1,860 millones de dólares en 2025.

A esto le siguió el financiamiento a través del mercado de valores (con 1,231 millones de dólares) y los préstamos offshore (con 202.4 millones de dólares).

La banca dominicana ha aportado el equivalente al 0.7 % del PIB en financiamiento para el desarrollo de los proyectos de inversión dentro del sector turístico, aseguró Mora.

Reconocimiento Durante la celebración del foro, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, otorgó un reconocimiento a David Collado en el que resaltó su liderazgo y trayectoria al frente del Ministerio de Turismo, implementando una estrategia de promoción turística que ha contribuido a apuntalar a la industria frente a otros países competidores. Ruiz destacó que su gestión ha fortalecido la confianza de los inversionistas y ha promovido iniciativas que generan bienestar y desarrollo para el país, manteniéndolo como uno de los principales destinos turísticos para la región.

Leer más El sistema financiero destinó un total de US$3,293 millones al turismo en el 2025