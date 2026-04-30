Asociación Dominicana de Turismo Deportivo firma alianza con el Clúster Turístico La Romana

El presidente del CTRB, Andrés Fernández y el presidente de Adoturd, Yerik Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd) y el Clúster Turístico La Romana Bayahíbe (CTRB) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional orientado a fortalecer el posicionamiento del destino La Romana en el ámbito del turismo deportivo.

La iniciativa busca impulsar la promoción y el desarrollo de experiencias deportivas vinculadas a la oferta turística del destino, aprovechando la infraestructura existente y fomentando nuevas oportunidades de producto que integren deporte, naturaleza y ocio.

Según las informaciones, la región cuenta con activos relevantes para este segmento, entre ellos siete campos de golf de reconocimiento internacional, condiciones favorables para la práctica del buceo y la pesca deportiva, instalaciones para tenis y pádel, así como la sede del equipo de béisbol profesional Toros del Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/e20ec73d-b48d-4597-b285-b95a9f05e563-b7cca0bd.jpg Participantes de la firma de convenio. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto de firma, el presidente de Adoturd, Yerik Pérez, destacó que la alianza permitirá fortalecer la promoción del turismo deportivo en el país.

“Desde Adoturd reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la competitividad de la República Dominicana como destino para eventos y experiencias deportivas. La integración del Clúster Turístico La Romana Bayahíbe a este esfuerzo permite articular una oferta con infraestructura y condiciones idóneas para el desarrollo de este segmento”, expresó.

El presidente del CTRB, Andrés Fernández, valoró el acuerdo como una oportunidad para seguir diversificando la oferta turística del destino.

“Esta colaboración nos permite seguir integrando el turismo deportivo dentro de la estrategia de desarrollo del destino La Romana, aprovechando activos ya consolidados y promoviendo nuevas experiencias que complementen nuestra oferta turística”, señaló.

El acuerdo contempla líneas de colaboración en promoción conjunta, diseño y desarrollo de productos turísticos deportivos, organización de eventos y el intercambio de buenas prácticas para fortalecer la calidad de la oferta.

Asimismo, establece un marco de articulación público-privada con actores institucionales de las provincias La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís, con el objetivo de impulsar iniciativas que contribuyan al posicionamiento del destino y al desarrollo económico regional.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años, renovable automáticamente por períodos iguales y promoverán iniciativas que contribuyan a diversificar la experiencia del visitante y generar nuevas oportunidades para el destino.