La reanudación de vuelos entre RD y Haití se pospone mientras se elabora un protocolo de seguridad

La reanudación de las operaciones aéreas entre la República Dominicana y Haití, prevista inicialmente para el 1 de mayo de 2026, fue pospuesta sin una nueva fecha definida, debido a que se está en el proceso de elaboración de un protocolo de seguridad que regule la reapertura.

Según reseña el medio haitiano Le Nouvelliste, la Junta de Aviación Civil (JAC) informó en un comunicado fechado el 1 de mayo que el reinicio de los vuelos queda condicionado a la finalización de un marco de seguridad considerado esencial para garantizar operaciones "seguras y ordenadas" entre ambos países.

"Dicho Protocolo de Seguridad tiene como objetivo establecer las medidas necesarias en los ámbitos sanitario, fitosanitario y migratorio, entre otros, y constituye un documento imprescindible para el desarrollo seguro y ordenado de las operaciones aéreas entre ambas naciones", afirma el texto del comunicado de la JAC compartido también por otros medios haitianos en la red social X.

La decisión modifica lo establecido en la Resolución 92-2026, adoptada el 22 de abril, que preveía la restauración de los vuelos de pasajeros y carga entre ambos territorios, incluyendo conexiones con el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.

La JAC indicó que el reinicio de las operaciones no podrá comenzar en la fecha prevista y que queda pospuesto hasta que se finalice el protocolo mencionado, resalta Le Nouvelliste. Tampoco ofreció un nuevo calendario, aunque aseguró que será comunicado oportunamente.

Selon la Résolution 92-2026 de la Junta de Aviación Civil (JAC), la reprise des vols entre Haïti et la République dominicaine, prévue pour le 1er mai 2026, est reportée. Les autorités évoquent la nécessité de finaliser un protocole de sécurité, en coordination avec les... pic.twitter.com/gwXWRKwJ8K — Infos Partage (@infospartagesos) May 2, 2026

Expectativas de reanudación en mayo

Pese a este aplazamiento indefinido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Religiosos (MAEC) de Haití sostuvo que la reapertura del espacio aéreo se mantiene proyectada para mayo de 2026, informa Le Nouvelliste.

Según la cancillería haitiana, el proceso está en curso y forma parte de la culminación del mismo protocolo de seguridad en el que trabajan las autoridades de ambos países.

El Gobierno haitiano reiteró que el objetivo es lograr una reanudación "rápida, gradual y segura" de los vuelos comerciales, especialmente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.

Ambas naciones han mantenido el diálogo bilateral sobre este tema, el cual fue reactivado durante un encuentro celebrado el 17 de abril en la zona franca Codevi, donde autoridades diplomáticas acordaron avanzar hacia la reapertura del espacio aéreo y el fortalecimiento del comercio.

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