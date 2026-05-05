RD y otras naciones impulsan plan para enfrentar caída de cruceros ante alza de combustibles

La República Dominicana junto a Jamaica, Bahamas y demás naciones está preparando un plan estratégico para diversificar la emergencia de la industria de cruceros, según la revista turística Travel And Tour World (TTW por sus siglas en inglés).

Esto, en respuesta al fuerte incremento de los costos de los combustibles, la volatilidad persistente en los precios del fuelóleo o fueloil y el recorte de itinerarios.

Impacto del aumento del combustible en la industria de cruceros

La plataforma destaca que la iniciativa surge a raíz de que las líneas de cruceros enfrentan presiones operativas crecientes debido al encarecimiento del fueloil, un insumo clave para la navegación, lo que ha provocado ajustes en rutas y reducción de escalas.

Este escenario ha obligado tanto a las navieras como a los destinos a replantear su modelo de operación en la región.

El combustible equivale entre un 15 % y 25 % de los costos operativos de los cruceros.

De acuerdo a la TTW, el aumento de los precios del combustible, junto con su alta volatilidad, está impactando directamente la rentabilidad de las empresas de cruceros, que han comenzado a optimizar sus trayectos, priorizando puertos más eficientes en términos logísticos y reduciendo los viajes o distancias para contener costos.

Ante esta situación, los países del Caribe han optado por una estrategia conjunta que busca fortalecer la resiliencia del sector turístico mediante la diversificación de su oferta.

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Esto incluye el desarrollo de nuevos destinos portuarios, la promoción de experiencias diferenciadas en tierra y la implementación de políticas coordinadas para atraer y retener el flujo de cruceristas.

El plan también contempla una mayor cooperación regional, con el objetivo de crear itinerarios más flexibles y adaptables a las condiciones del mercado energético internacional, de acuerdo a la TTW.

Según la revista turística los cruceros de 7 a 10 días están modificando en itinerarios de 3 a 5 días.

En otro orden, el turismo de cruceros representa uno de los pilares económicos más importantes para el Caribe, generando ingresos significativos a través del gasto de visitantes, actividades comerciales y empleos vinculados al sector.

Sin embargo, su alta dependencia de factores externos, como el precio del petróleo, lo hace particularmente vulnerable a choques en el mercado energético.

En este contexto, la estrategia de diversificación no solo responde a una coyuntura inmediata, sino que también apunta a una transformación estructural del modelo turístico regional, orientada a reducir riesgos y garantizar la sostenibilidad del sector a mediano y largo plazo.

Acciones de RD en la diversificación turística

En el caso de Quisqueya, las autoridades dominicanas, en coordinación con otros destinos caribeños, buscan fortalecer la competitividad del sector mediante la diversificación de la oferta turística, el desarrollo de nuevos atractivos en los puertos y la adaptación a las nuevas condiciones del mercado internacional.

La TTW dice que el turismo de cruceros representa un componente clave para la economía dominicana, especialmente en zonas como Puerto Plata y La Romana, donde la llegada de visitantes dinamiza actividades comerciales, genera empleos y fortalece el ecosistema turístico local.

En ese sentido, la inclusión del país en este plan regional apunta a garantizar su permanencia dentro de las principales rutas de cruceros del Caribe, en un entorno global marcado por la incertidumbre energética y la presión sobre los costos de transporte marítimo.