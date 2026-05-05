Arajet lanza tarifa de US$129 para pasajeros afectados por cancelaciones de Spirit Airlines

Aviones de Arajet estaciones en un aeropuerto. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La aerolínea dominicana Arajet anunció que brindará facilidades a los pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos de Spirit Airlines en las rutas entre Boston y Miami, desde o hacia Santo Domingo, durante el mes de mayo.

Arajet informó que los pasajeros interesados podrán viajar con una tarifa especial de 129 dólares por trayecto, impuestos y tasas incluidos. Esta medida estará disponible exclusivamente durante mayo para quienes puedan demostrar que tenían un boleto confirmado con Spirit Airlines en las rutas afectadas.

La aerolínea destacó en un comunicado que esta iniciativa busca minimizar el impacto en los planes de viaje de cientos de pasajeros, especialmente en rutas de alta demanda como Miami y Boston, que mantienen una fuerte conexión con la diáspora dominicana y el flujo turístico hacia el país.

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"En Arajet estamos comprometidos con ofrecer soluciones reales a los pasajeros. Entendemos la importancia de la conectividad, especialmente para nuestra comunidad en el exterior, por lo que hemos activado este plan de apoyo para quienes han sido afectados por estas cancelaciones", indicó.

Compromiso de Arajet con la conectividad y el turismo

Los interesados podrán gestionar sus reservas a través del centro de atención al cliente (call center) de Arajet, presentando evidencia de su boleto original emitido por Spirit Airlines.

Arajet reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la conectividad aérea de la República Dominicana.

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