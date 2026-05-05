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El 94.7 % de los turistas califica a la República Dominicana como un destino asequible

El 94.4 % estuvo satisfecho con la calidad de los servicios

El gasto turístico promedió los US$170.94 durante el 2025

  • Irmgard De la Cruz - Twitter
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El 94.7 % de los turistas califica a la República Dominicana como un destino asequible
Un grupo de turistas camina por el parque Colón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

A lo largo de los años, la oferta turística dominicana se ha posicionado en América Latina y el Caribe gracias a su oferta de sol y playa, su clima y la hospitalidad del dominicano, pero hay un factor más que sigue jugando un papel importante cuando el viajero elige al país como su próximo destino a visitar: el precio que pagaron de acuerdo a la calidad de la atención recibida.

El 94.7 % de los turistas que visitó la República Dominicana en el 2025 consideró que los servicios brindados durante su estadía fueron asequibles de acuerdo a lo pagado por ellos, según la Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación a Extranjeros no Residentes que elabora cada año el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Concretamente, el 74.6 % de los encuestados calificó los precios como "aceptables", el 17.9 % los encontró "bajos" y el 2.2 % como "muy bajos", en un período en el que la llegada de visitantes alcanzó las 11,676,901 personas  –con 8,861,169 extranjeros que llegaron vía aérea– y que, por lo tanto, pernoctaron en el país.

Calidad de los servicios recibidos

Los turistas mostraron una alta satisfacción de la calidad de los servicios recibidos, con un 46.9 % que los consideró "excelentes", un 31.6 % que los valoró como "muy buenos" y un 15.9 % como "buenos", sumando un 94.4 % de valoraciones positivas.

Dentro de lo puntuado como "excelente" destaca la calidad de las comidas (50.4 %), el servicio de hoteles (48.0 %), la calidad de entretenimientos e instalaciones deportivas (ambos con un 47.6 %), los servicios de alojamiento (47.1 %) y las instalaciones de hoteles (46.9 %).

Para el año pasado, el gasto diario de los turistas que pernoctó en el país promedió los 170.94 dólares que, si bien representa apenas un 1.90 % más que los 167.75 gastados en el 2024, es un 22.81 % más que los 139.19 de hace tres años atrás y hasta 25.47 % más elevado que los 136.24 dólares gastados diariamente en 2019, año previo a la crisis sanitaria del covid-19 que paralizó la industria.

Valoración según el país

Aunque solo el 5.3 % del total de turistas encuestados valoró los precios entre "altos" y "muy altos" el año pasado, se trata de una percepción que varía según la región y el país de residencia.

El 14.3 % de los asiáticos consideró que los precios eran "altos", muy particularmente para los indios (con un 33.3 %).

En el caso de América del Sur, si bien son más los turistas que, en general, consideran que los precios pagados durante su estadía fueron más bajos (18.9 %) que altos (11.8 %), la valoración de haber pagado más de lo esperado fue más propensa entre los argentinos  (20.0 %), chilenos (14.6 %), bolivianos (12.0 %) y ecuatorianos (11.6 %), mientras que los servicios recibidos resultaron mucho más asequibles para los peruanos (42.7 %), brasileños (32.3 %), uruguayos (30.0 %) y colombianos (19.3 %).

Lo mismo pasa en regiones como América Central y el Caribe, en el que el 57.7 % de los costarricenses y el 32.8 % de los puertorriqueños los encontró bajos.

Esto fue distinto a los turistas a los que les pareció más costoso la atención recibida provenientes de San Martín (11.8 %), Honduras (10.0 %) o Panamá (9.4 %).

La percepción de precios bajos entre los turistas se concentra principalmente en Europa. Los visitantes del Reino Unido encabezan esta valoración con un 39.8 % que califica los precios como "bajos", seguidos por Suecia y Portugal (33.3 % en ambos casos). 

En Alemania, aunque la proporción es menor, también se observa una percepción favorable, con un 23.1 % en conjunto (18.0 % "bajos" y 5.1 % "muy bajos").

En América del Norte, los turistas de Estados Unidos registran un 24.4 % que ubica los precios entre estas dos categorías, lo que los sitúa por debajo de los principales mercados europeos pero aún con una valoración relevante

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Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.