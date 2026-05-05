El 94.7 % de los turistas califica a la República Dominicana como un destino asequible

Un grupo de turistas camina por el parque Colón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

A lo largo de los años, la oferta turística dominicana se ha posicionado en América Latina y el Caribe gracias a su oferta de sol y playa, su clima y la hospitalidad del dominicano, pero hay un factor más que sigue jugando un papel importante cuando el viajero elige al país como su próximo destino a visitar: el precio que pagaron de acuerdo a la calidad de la atención recibida.

El 94.7 % de los turistas que visitó la República Dominicana en el 2025 consideró que los servicios brindados durante su estadía fueron asequibles de acuerdo a lo pagado por ellos, según la Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación a Extranjeros no Residentes que elabora cada año el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Concretamente, el 74.6 % de los encuestados calificó los precios como "aceptables", el 17.9 % los encontró "bajos" y el 2.2 % como "muy bajos", en un período en el que la llegada de visitantes alcanzó las 11,676,901 personas –con 8,861,169 extranjeros que llegaron vía aérea– y que, por lo tanto, pernoctaron en el país.

Calidad de los servicios recibidos

Los turistas mostraron una alta satisfacción de la calidad de los servicios recibidos, con un 46.9 % que los consideró "excelentes", un 31.6 % que los valoró como "muy buenos" y un 15.9 % como "buenos", sumando un 94.4 % de valoraciones positivas.

Dentro de lo puntuado como "excelente" destaca la calidad de las comidas (50.4 %), el servicio de hoteles (48.0 %), la calidad de entretenimientos e instalaciones deportivas (ambos con un 47.6 %), los servicios de alojamiento (47.1 %) y las instalaciones de hoteles (46.9 %).

Para el año pasado, el gasto diario de los turistas que pernoctó en el país promedió los 170.94 dólares que, si bien representa apenas un 1.90 % más que los 167.75 gastados en el 2024, es un 22.81 % más que los 139.19 de hace tres años atrás y hasta 25.47 % más elevado que los 136.24 dólares gastados diariamente en 2019, año previo a la crisis sanitaria del covid-19 que paralizó la industria.

Valoración según el país

Aunque solo el 5.3 % del total de turistas encuestados valoró los precios entre "altos" y "muy altos" el año pasado, se trata de una percepción que varía según la región y el país de residencia.

El 14.3 % de los asiáticos consideró que los precios eran "altos", muy particularmente para los indios (con un 33.3 %).

En el caso de América del Sur, si bien son más los turistas que, en general, consideran que los precios pagados durante su estadía fueron más bajos (18.9 %) que altos (11.8 %), la valoración de haber pagado más de lo esperado fue más propensa entre los argentinos (20.0 %), chilenos (14.6 %), bolivianos (12.0 %) y ecuatorianos (11.6 %), mientras que los servicios recibidos resultaron mucho más asequibles para los peruanos (42.7 %), brasileños (32.3 %), uruguayos (30.0 %) y colombianos (19.3 %).

Lo mismo pasa en regiones como América Central y el Caribe, en el que el 57.7 % de los costarricenses y el 32.8 % de los puertorriqueños los encontró bajos.

Esto fue distinto a los turistas a los que les pareció más costoso la atención recibida provenientes de San Martín (11.8 %), Honduras (10.0 %) o Panamá (9.4 %).

La percepción de precios bajos entre los turistas se concentra principalmente en Europa. Los visitantes del Reino Unido encabezan esta valoración con un 39.8 % que califica los precios como "bajos", seguidos por Suecia y Portugal (33.3 % en ambos casos).

En Alemania, aunque la proporción es menor, también se observa una percepción favorable, con un 23.1 % en conjunto (18.0 % "bajos" y 5.1 % "muy bajos").

En América del Norte, los turistas de Estados Unidos registran un 24.4 % que ubica los precios entre estas dos categorías, lo que los sitúa por debajo de los principales mercados europeos pero aún con una valoración relevante.