RD lanza plataforma de inteligencia artificial para planificar y personalizar viajes

La nueva herramienta digital funciona como un organizador inteligente de viajes que permite acceder de forma rápida. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana presentó oficialmente este lunes en la ciudad de Miami, Estados Unidos, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para transformar la manera en que los viajeros planifican y viven su experiencia en el destino.

De acuerdo con una nota de prensa, la nueva herramienta digital funciona como un organizador inteligente de viajes que permite acceder de forma rápida y personalizada a información sobre hoteles, gastronomía, actividades, excursiones, playas, entretenimiento y experiencias en distintos destinos del país.

Señala que con este lanzamiento el país se convierte en el primer destino turístico del Caribe en implementar una plataforma de inteligencia artificial de esta magnitud enfocada exclusivamente en la planificación y personalización de viajes.

Te puede interesar Los sectores de electricidad, turismo e inmobiliario absorben casi la mitad del crédito en dólares

Lo que ofrece la plataforma

La herramienta ofrece una experiencia intuitiva y dinámica que adapta recomendaciones según los intereses, preferencias y presupuesto de cada visitante, integrando opciones para descubrir lugares emblemáticos como Punta Cana, Samaná, Puerto Plata, La Romana, Santo Domingo, Miches y Cabarete.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que esta iniciativa representa un paso importante dentro de la visión moderna e innovadora que impulsa el país en materia turística.

"Hoy la República Dominicana vuelve a marcar un precedente en la región. No solo somos líderes en recuperación y crecimiento turístico, sino también en innovación. Esta plataforma coloca al viajero en el centro de la experiencia y demuestra que seguimos apostando a la tecnología para fortalecer nuestro posicionamiento internacional", expresó.

La plataforma se encuentra disponible para usuarios y viajeros a través de www.godominicanrepublic.com