Aerodom movilizó 26,985 toneladas métricas de carga aérea en el primer trimestre de 2026

Los Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), subsidiaria de VINCI Airports, informó este miércoles que movilizó 26,985 toneladas métricas (TM) de carga aérea durante el primer trimestre de 2026, superando tanto los resultados del año anterior como las proyecciones presupuestarias para el período.

El desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de las importaciones, que alcanzaron las 14,906 TM — equivalentes al 55 % del volumen total transportado — representando un incremento interanual de 13 %.

La expansión del comercio electrónico y el dinamismo de los servicios de mensajería expresa y courier, continúan impulsando la demanda de carga aérea en la República Dominicana.

Artículos exportados Las exportaciones representaron 12,079 TM, destacándose envíos de oro y metales preciosos, equipos eléctricos y electrónicos, instrumentos médicos y productos perecederos como tabaco, vegetales orientales, aguacates y mangos.

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Por tipo de operación, el segmento Full Cargo concentró el 84 % de toda la carga movilizada, con 22,624 TM transportadas. Entre las principales aerolíneas y operadores se destacaron Amerijet International, Sunrise Cargo, UPS y CargoJet, que en conjunto representaron cerca del 60 % del volumen total manejado por Aerodom durante el trimestre.

Acciones y proyectos de expansión en Aerodom

El Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, continúa siendo el principal espacio de carga del país y uno de los hubs logísticos más importantes del Caribe, gracias a su ubicación estratégica, proximidad a puertos marítimos y zonas francas, así como su conectividad con mercados clave de la región y Norteamérica.

La Ciudad de Carga del aeropuerto integra en un solo complejo a los principales actores de la cadena logística aérea, optimizando procesos y tiempos operacionales. Asimismo, la nueva terminal de correo expreso de la Dirección General de Aduanas ha permitido agilizar el despacho de mercancías, fortalecer la seguridad y mejorar la trazabilidad.

"Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la fortaleza y competitividad de la plataforma logística aeroportuaria del país. El crecimiento sostenido de la carga aérea, en las importaciones vinculadas al comercio electrónico y a industrias de alto valor agregado, confirma el rol estratégico de Aerodom", expresó Cyril Girot, director general de Aerodom.

Como parte de VINCI Airports, Aerodom administra seis aeropuertos estatales en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta el año 2060.

Dentro de los proyectos de expansión por parte de la empresa, se destaca la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el AILA con una inversión superior a los 350 millones de dólares que incrementará la capacidad del aeropuerto y contribuirá al fortalecimiento del turismo y la conectividad regional del país.