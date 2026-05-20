Bayahíbe busca posicionarse como referente de turismo inclusivo

La directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahibe, Ana García-Sotoca. ( ROGER FIGUEROA/DIARIO LIBRE )

La directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe, Ana García-Sotoca, presentó los principales ejes de la estrategia 2026 del destino turístico, enfocada en sostenibilidad, accesibilidad, empleabilidad y turismo deportivo.

Durante su intervención, destacó el avance de Bayahíbe como el primer destino accesible de República Dominicana, tras el acuerdo firmado el pasado año con el Ministerio de Turismo.

Señaló que el proyecto responde al crecimiento del turismo inclusivo a nivel mundial y recordó que más de 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad significativa en el mundo.

Además, afirmó que el envejecimiento de la población en mercados emisores como Europa y Estados Unidos obliga a adaptar los destinos turísticos.

"Estamos hablando de millones de potenciales visitantes que necesitan destinos accesibles y adaptados", explicó.

La ejecutiva dijo que en América Latina y el Caribe se estima que el mercado potencial es de 85 millones de personas, lo que significa que esa cantidad podría elegir a la República Dominicana y específicamente La Romana como su lugar de vacaciones.

Detalló que el plan de accesibilidad trabaja sobre cuatro pilares: infraestructura física, información accesible, servicios inclusivos y gobernanza. Dentro de las acciones, destacó el fortalecimiento de la información turística accesible, incluyendo explicaciones sobre excursiones, niveles de dificultad y facilidades disponibles para visitantes con discapacidad.

Asimismo, informó que más de 50 personas con discapacidad trabajan actualmente en hoteles de la zona y adelantó que impulsarán una guía para facilitar su contratación dentro del sector.

Programas educativos

Por otro lado, García-Sotoca resaltó el impacto del programa Buscando a los futuros líderes, mediante el cual jóvenes de escasos recursos estudian turismo con financiamiento total por parte de hoteles asociados.

Indicó que cada estudiante es apadrinado por un hotel de la zona y recibe cobertura del 100 % de sus estudios universitarios, formación en inglés y más de 700 horas de prácticas anuales.

"Es un programa que tiene resultados y que está dando sus frutos", expresó. Resaltó que cuatro estudiantes ya se han graduado y tres de ellos ocupan actualmente puestos de responsabilidad en hoteles de Bayahíbe y La Romana.

"Son jóvenes que salieron de situaciones de vulnerabilidad y hoy ocupan cargos importantes dentro del sector turístico", precisó.

Sostenibilidad y responsabilidad social

La dirigente empresarial manifestó además los avances ambientales del destino, incluyendo la certificación Bandera Azul obtenida en siete segmentos costeros durante el período 2025-2026.

También indicó que la asociación mantiene desde hace 12 años su adhesión al código de conducta contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.

"Tenemos tolerancia cero con ese tipo de acción", enfatizó.

En materia social y ambiental, reveló que los hoteles miembros desarrollaron 87 iniciativas de sostenibilidad durante el último año, con una inversión cercana al millón de dólares.

Según señaló, los proyectos beneficiaron a casi 16,000 personas y 47 instituciones, incluyendo escuelas, hogares de ancianos, orfanatos y organizaciones ambientales.

Turismo deportivo y promoción internacional

La directora ejecutiva señaló que otro de los pilares estratégicos será el fortalecimiento del turismo deportivo.

Además, anunció que la asociación continuará enfocando su promoción internacional en mercados estratégicos de Estados Unidos mediante road shows y alianzas con agencias de viajes.

"Queremos posicionar a La Romana como un destino sostenible, accesible, activo y confiable", concluyó García-Sotoca.

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