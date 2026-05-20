Más de 1.1 millones de canadienses visitaron República Dominicana en 2025

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó una gira promocional en Canadá, en donde se promovió la oferta turística del país. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos de los viajeros canadienses, al superar los 1.1 millones de visitantes procedentes de Canadá, según datos presentados por el Ministerio de Turismo (Mitur) durante su gira promocional realizada en Montreal este mes.

Solo las provincias de Ontario y Quebec aportaron 991,564 turistas. De Ontario llegaron 544,833 y de Quebec, 446,731, según publicó el Mitur en X.

En el roadshow que encabezó, el ministro de Turismo, David Collado, informó que Quebec representó el 39 % de las llegadas de turistas canadienses al país, consolidándose como uno de los mercados emisores más importantes.

"Quebec sigue siendo un mercado increíblemente importante para la República Dominicana", afirmó Collado, según el portal Travel Pulse Canadá.

Collado, destacó que la conectividad aérea entre ambos países se mantiene sólida, con más de 6,700 vuelos operados en 2025 a través de 29 rutas y un promedio de ocupación aérea de 83 %.

#CANADÁ | Por nuestra visita a Toronto y Montreal, se evidenció que la República Dominicana constituye su lugar de vacaciones preferido. pic.twitter.com/sCpHMrHz3D — Ministerio de Turismo RD (@TurismoRD) May 14, 2026

Montreal también se consolidó como una de las principales puertas de salida de turistas canadienses hacia el país.

El sitio web también reseñó que durante la actividad fueron promovidos destinos como Punta Cana , Samaná, Miches, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana, junto con nuevos desarrollos hoteleros dirigidos especialmente al mercado canadiense .

El 92 % volvería

Durante su intervención, Collado reveló que el 92 % de los visitantes canadienses aseguró que volvería al país, mientras que más de la mitad afirmó que recomendaría República Dominicana como destino turístico, motivados principalmente por las playas, el clima, los hoteles y los vuelos directos.

El encuentro, celebrado el pasado 13 de mayo en el Hotel Four Seasons Montreal, reunió a agentes de viajes, operadores turísticos, aerolíneas y representantes del sector para mostrar los avances turísticos del país y fortalecer los vínculos comerciales con Canadá.