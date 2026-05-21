La ampliación del Aeropuerto del Cibao apunta a movilizar hasta seis millones de pasajeros

Trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao busca transformar la terminal aérea de la región norte del país en una infraestructura preparada para recibir hasta seis millones de pasajeros, una cifra que triplicará la capacidad para la que originalmente fue diseñada.

Durante una presentación sobre los avances de la obra, la gerente del proyecto, Cristina Rodríguez, explicó que la infraestructura existente cuenta con aproximadamente 22,000 metros cuadrados, espacio que ya resulta insuficiente frente al crecimiento de las operaciones aéreas, el aumento de rutas internacionales y la llegada de aeronaves con mayor capacidad.

La ejecutiva detalló que la primera fase de la nueva terminal, prevista para concluir en el verano de 2027 con una inversión estimada de 200 millones de dólares, permitirá elevar la capacidad de manejo de pasajeros en hasta 4.2 millones anuales. El plan maestro completo contempla alcanzar los seis millones de usuarios.

Ese crecimiento convertiría al aeropuerto en una de las terminales con mayor movimiento del país, fortaleciendo el papel de Santiago como punto estratégico de conexión aérea para la diáspora dominicana, el turismo y las actividades comerciales de la región Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/teofilo-gomez-administrador-del-aeropuerto-del-cibao-6-c3a084eb.jpeg Trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/ampliacion-del-aeropuerto-del-cibao-5-98a55649.jpeg Un equipo supervisando los trabajos de ampliación. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Rodríguez explicó que la expansión en la primera etapa incluye unos 38,000 metros cuadrados de nuevas edificaciones, además de estacionamientos, vías de acceso y áreas operativas diseñadas para responder a un flujo mucho mayor de viajeros.

La obra incorpora sistemas automatizados para el manejo de equipajes, monitoreo inteligente de operaciones internas y nuevas áreas comerciales, elementos que buscan reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los pasajeros en procesos como chequeo, migración y abordaje.

Según los responsables del proyecto, el crecimiento no solo responde al aumento de pasajeros actuales, sino también a las proyecciones de desarrollo económico y turístico de la región.

El administrador general del aeropuerto, Teófilo Gómez, aseguró que la expansión permitirá recibir aeronaves de mayor tamaño y aumentar las operaciones internacionales, en momentos en que Santiago registra una creciente demanda de vuelos desde y hacia Estados Unidos, Europa y el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/ampliacion-del-aeropuerto-del-cibao-3-5bb841ea.jpeg Teófilo Gómez, administrador del Aeropuerto del Cibao,durante la presentación de los avances de la obra. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/cristina-rodriguez-gerente-del-proyecto-de-ampliacion-de-la-terminal-edc7be54.jpeg Cristina Rodríguez, gerente del proyecto de ampliación de la terminal durante la presentación de los avances de la obra. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Impacto en el turismo

Gómez sostuvo que la meta de movilizar hasta seis millones de pasajeros tendrá impacto directo en sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio, debido al incremento del flujo de visitantes y viajeros dominicanos residentes en el exterior.

Indicó, además, que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a Santiago como una ciudad con mayor capacidad turística y de negocios, similar a otras urbes internacionales que han desarrollado economías apoyadas en el movimiento aeroportuario.

"El aeropuerto forma parte del desarrollo integral de Santiago y de toda la región Norte", expresó Gómez, al destacar que el crecimiento de la terminal impulsará nuevas inversiones vinculadas al turismo y los servicios.

Ampliación de la pista El plan maestro también contempla futuras obras complementarias, entre ellas la extensión de la pista hacia el oeste, con el propósito de fortalecer las operaciones aéreas y preparar la terminal para el incremento del tráfico internacional en las próximas décadas.

Fuentes de empleos

En términos laborales, la administración estima que la expansión generará nuevos empleos tanto durante la construcción como en la etapa operativa, aunque aclaró que gran parte de los procesos estarán apoyados en tecnología automatizada.

No obstante, consideran que el aumento en la demanda de servicios aeroportuarios y turísticos provocará un crecimiento gradual de personal en distintas áreas vinculadas al funcionamiento de la terminal y a la actividad económica que se desarrolla en esa zona.