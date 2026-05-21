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La Altagracia sumará 5 mil nuevas habitaciones hoteleras entre crisis vial y falta de planificación

Ernesto Veloz, presidente de Asoleste, advierte que el crecimiento turístico supera la capacidad de respuesta urbana y de servicios en Higüey

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    La Altagracia sumará 5 mil nuevas habitaciones hoteleras entre crisis vial y falta de planificación
    Vista panorámica de zona hotelera en Bávaro, Punta Cana, en la provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), Ernesto Veloz, advirtió que la provincia La Altagracia enfrentará una mayor presión urbana y social con la entrada de 5 mil nuevas habitaciones hoteleras durante este año, en medio de problemas de tránsito, déficit de estacionamientos y falta de planificación territorial en Higüey.

    Veloz aseguró que el crecimiento turístico de la zona ha avanzado más rápido que la capacidad de organización e infraestructura del municipio, situación que ya comienza a evidenciarse en el congestionamiento vehicular y las limitaciones de servicios públicos.

    "Para yo llegar aquí, tuve media hora dando vueltas buscando un hueco donde parquear y no lo encontré", expresó al referirse a las dificultades de movilidad existentes en la ciudad.

    El empresario turístico sostuvo que el aumento de habitaciones hoteleras traerá consigo una mayor carga poblacional y social, debido a que miles de nuevos empleados y residentes estarán movilizándose constantemente entre la zona hotelera y el casco urbano de Higüey.

    "Cinco mil habitaciones son mínimo 15 mil personas más que van a vivir allá y también van a venir al pueblo", manifestó.

    Más dormitorios

    Veloz indicó que la provincia alcanzará unas 56 mil habitaciones hoteleras este año y destacó que cada habitación genera alrededor de 2.3 empleos directos, lo que representa un significativo incremento en la demanda de infraestructura vial, transporte, seguridad y servicios básicos.

    Asimismo, señaló que instituciones como el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional requieren espacios más amplios y funcionales para responder al crecimiento que experimenta la provincia.

    "Es planificar el territorio y poder mejorar la red vial del entorno de Higüey. Hemos crecido sin habernos dado cuenta y no hemos estado preparados para el crecimiento que hemos tenido", afirmó.

    El presidente de Asoleste consideró urgente impulsar acciones de planificación urbana y ordenamiento territorial que permitan acompañar el desarrollo turístico de la provincia, evitando que el crecimiento continúe superando la capacidad de respuesta de la ciudad.

    "No nos estamos desarrollando, estamos creciendo", concluyó.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.