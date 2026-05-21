Destino La Romana-Bayahíbe proyecta crecimiento de hasta 15 % anual y activa alertas ante tensiones en el Estrecho de Ormuz

Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles y el Clúster Turístico de La Roman. ( DIARIO LIBRE / ROGER FIGUEROA )

El polo turístico La Romana-Bayahíbe, que actualmente cuenta con un inventario de unas 6,000 habitaciones hoteleras, proyecta un crecimiento de entre un 10 % y un 15 % anual para los próximos tres años, impulsado por la disponibilidad de terrenos de playa listos para nuevos desarrollos.

La información fue ofrecida por Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles y el Clúster Turístico de la zona, durante un encuentro con la prensa para presentar los logros de 2025 y el plan de acción para 2026.

Sostenibilidad y el reto del capital humano

Fernández destacó que el eje central del éxito de este destino, que abarca la franja costero-marina entre los ríos Soco y Yuma, impactando a las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, es la sostenibilidad y la integración comunitaria.

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"Un destino que no procura ser sostenible no tiene futuro. No podemos trabajar para hoy sin pensar en mañana", afirmó el ejecutivo, recordando que la playa Dominicus en Bayahíbe fue la primera en obtener la certificación internacional Bandera Azul en todo el continente americano hace 23 años.

No obstante, el sector privado identifica la generación de talento como uno de los principales desafíos, debido a que el ritmo de apertura de nuevas propiedades hoteleras a nivel nacional supera la velocidad con la que el país forma profesionales en el área.

Para mitigar esta brecha, la asociación mantiene desde hace ocho años un programa de becas universitarias orientado a estudiantes meritorios de La Romana con el fin de insertarlos en el sector.

Alerta geopolítica: el impacto latente de Medio Oriente

Al abordar los riesgos externos, Fernández advirtió sobre la situación geopolítica global, de manera específica el conflicto de Medio Oriente en el Estrecho de Ormuz.

Aunque aclaró que, según los datos mensuales certificados por el Ministerio de Turismo (Mitur), la llegada de visitantes por vía aérea y marítima no se ha visto afectada en lo absoluto y las economías aún no reflejan un impacto directo gracias a las reservas de seguridad de combustible de los países, sí llamó a la prevención.

"Al día de hoy no hay ninguna afectación ni pérdida económica, pero si el conflicto se extiende en el tiempo, sí puede llegar a afectarnos", advirtió.

El dirigente empresarial explicó que el aumento sostenido en los precios de los carburantes eleva los costos operativos de las aerolíneas.

De mantenerse esta tendencia, dicho incremento se trasladaría al precio final de los paquetes turísticos, lo que podría provocar que mercados clave, como el europeo, opten por destinos de corta distancia en lugar del Caribe.