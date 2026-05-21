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Turismo

Turismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua

La obra es parte de las intervenciones que ejecuta Turismo en cada rincón del país

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    Turismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua
    De izquierda a derecha Rafael Hidalgo, alcalde de municipio de Azua;Lía Díaz, Senadora; Ruddy González;ex alcalde de Azua; David Collado, ministro de Turismo; Willy Arias, alcalde del distrito municipal Las Clavellinas, y el general Minoru Matsunaga, director de Politur. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado este jueves los trabajos de construcción de un parque-parador fotográfico en el distrito municipal Las Clavellinas, de Azua, con una inversión de RD$22,172,000.

    El proyecto consiste en la construcción de un parque parador fotográfico que indique la llegada al distrito municipal Las Clavellinas, con un área total de construcción de 1,488 metros cuadrados y un área de influencia incluyendo asfaltado de vía y reconstrucción de acera sur de 1,391.62 metros cuadrados.

    El ministro Collado destacó la importancia de la obra y su impacto en el embellecimiento de la puerta de entrada a ese distrito municipal.

    "Con esta pequeña obra atendemos un reclamo de la comunidad y reafirmamos nuestra visión de llevar  el turismo a cada rincón", dijo el ministro Collado.

    Agradecen al ministro

    Autoridades locales y representantes de la comunidad  agradecieron al ministro de Turismo por lo que será el parque-parador fotográfico.

    La obra incluye construcción de letrero en hormigón, aceras peatonales, contenes, trabajos de pavimentación, iluminación y paisajismo. 

    Proyecto contará con mobiliario urbano

    También contará con mobiliario urbano con bancos de hormigón y zafacones, así como señalización horizontales y verticales.

    Otros trabajos incluidos son la reconstrucción de canal, alcantarillas e intervención vial.

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