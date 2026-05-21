Turismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua
La obra es parte de las intervenciones que ejecuta Turismo en cada rincón del país
El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado este jueves los trabajos de construcción de un parque-parador fotográfico en el distrito municipal Las Clavellinas, de Azua, con una inversión de RD$22,172,000.
El proyecto consiste en la construcción de un parque parador fotográfico que indique la llegada al distrito municipal Las Clavellinas, con un área total de construcción de 1,488 metros cuadrados y un área de influencia incluyendo asfaltado de vía y reconstrucción de acera sur de 1,391.62 metros cuadrados.
El ministro Collado destacó la importancia de la obra y su impacto en el embellecimiento de la puerta de entrada a ese distrito municipal.
"Con esta pequeña obra atendemos un reclamo de la comunidad y reafirmamos nuestra visión de llevar el turismo a cada rincón", dijo el ministro Collado.
Agradecen al ministro
Autoridades locales y representantes de la comunidad agradecieron al ministro de Turismo por lo que será el parque-parador fotográfico.
La obra incluye construcción de letrero en hormigón, aceras peatonales, contenes, trabajos de pavimentación, iluminación y paisajismo.
Proyecto contará con mobiliario urbano
También contará con mobiliario urbano con bancos de hormigón y zafacones, así como señalización horizontales y verticales.
Otros trabajos incluidos son la reconstrucción de canal, alcantarillas e intervención vial.