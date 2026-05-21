Turismo inicia obra en Las Clavellinas de Azua

De izquierda a derecha Rafael Hidalgo, alcalde de municipio de Azua; Lía Díaz, senadora; Ruddy González; exalcalde de Azua; David Collado, ministro de Turismo; Willy Arias, alcalde del distrito municipal Las Clavellinas, y el general Minoru Matsunaga, director de Politur. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciado este jueves los trabajos de construcción de un parque-parador fotográfico en el distrito municipal Las Clavellinas , de Azua, con una inversión de 22,172,000 pesos.

El proyecto consiste en la construcción de un parque parador fotográfico que indique la llegada al distrito municipal Las Clavellinas, con un área total de construcción de 1,488 metros cuadrados y una zona de influencia, incluyendo asfaltado de vía y reconstrucción de acera sur, de 1,391.62 metros cuadrados.

El ministro Collado destacó la importancia de la obra y su impacto en el embellecimiento de la puerta de entrada a ese distrito municipal.

"Con esta pequeña obra atendemos un reclamo de la comunidad y reafirmamos nuestra visión de llevar el turismo a cada rincón", dijo el ministro Collado.

Agradecen la obra

Autoridades locales y representantes de la comunidad agradecieron al ministro de Turismo por lo que será el parque-parador fotográfico.

La obra incluye construcción de letrero en hormigón, aceras peatonales, contenes, trabajos de pavimentación, iluminación y paisajismo.

Proyecto contará con mobiliario urbano

También contará con mobiliario urbano, con bancos de hormigón y zafacones, así como señalizaciones horizontales y verticales.

Otros trabajos incluidos son la reconstrucción de canal, alcantarillas e intervención vial.