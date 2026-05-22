Turismo canadiense hacia República Dominicana se fortalece

La reducción de los viajes de canadienses hacia Estados Unidos y la crisis operativa que afecta al turismo en Cuba coinciden con un fortalecimiento del mercado canadiense hacia la República Dominicana, que continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos del Caribe para viajeros de América del Norte.

La situación ocurre mientras el ministro de Turismo, David Collado, desarrolló esta semana una gira promocional en Montreal, Canadá, donde destacó que la República Dominicana superó los 1.1 millones de visitantes canadienses durante 2025. Según datos divulgados por el Ministerio de Turismo (Mitur) y publicados por Diario Libre, solo las provincias de Ontario y Quebec aportaron 991,564 turistas, de los cuales 544,833 llegaron de Ontario y 446,731 desde Quebec.

Durante el roadshow realizado en Montreal, Collado resaltó que Quebec representa el 39 % de las llegadas de turistas canadienses al país, consolidándose como uno de los mercados emisores más importantes para la industria turística dominicana.

Las cifras

El crecimiento del mercado canadiense también quedó reflejado en el más reciente reporte regional presentado por el Mitur en marzo pasado. El informe indicó que el 63 % de los turistas que llegaron a la República Dominicana procedieron de América del Norte, con Canadá registrando un aumento de 14 % respecto a febrero de 2025. México mostró un crecimiento de 47 % y Estados Unidos un 6 %.