Boca Chica recibirá más de US$530 millones en obras

El presidente Luis Abinader, junto a diversos funcionarios y empresarios, en el lanzamiento de Boca Chica. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

En los próximos tres años, el municipio de Boca Chica, captará una inversión de más de 530 millones de dólares del sector público y del privado, destinados para un plan de desarrollo integral.

De esta cifra, 330 millones de dólares serán ejecutados por el Gobierno, mientras que 200 millones por el sector privado.

El proyecto incluye edificaciones residenciales y hoteleras, con la iniciativa Costa Blanca, obras de saneamiento y planta de tratamiento, asfaltado de 125 kilómetros de calles, 5,145 luminarias, centros educativos, el Hospital Pediátrico San Andrés, parque recreativo con anfiteatro, malecón de Andrés y títulos de propiedad para miles de familias.

Estos datos fueron revelados en un acto encabezado ayer por el presidente Luis Abinader y diversas autoridades vinculadas al proyecto.

El mandatario afirmó que hoy la República Dominicana comienza a mirar a Boca Chica por todo lo que puede llegar a ser, al asegurar que este plan no trata solamente de obras, sino de una visión de país y de una transformación integral del territorio.

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"Se trata de la visión de un país que decide mirar su territorio con otros ojos, deja de ver potenciales aislados y comienza a construir oportunidades integrales en cada rincón del país", expresó.

La intervención integral del Gobierno para Boca Chica pretende proyectarla como un gran polo logístico, un centro de desarrollo económico y una propuesta de planificación urbanística.

El Estado

Como parte del proyecto, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) desarrollará una planta de tratamiento de aguas residuales y un nuevo sistema de alcantarillado sanitario.

La obra tendrá una inversión superior a los 11,000 millones de pesos y contempla alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento y un emisario submarino para proteger la playa de Boca Chica.

En la zona se concluirá la marginal de Las Américas y se iniciará el asfaltado de 125 kilómetros de calles.

El mandatario indicó que el proyecto también incluye la recuperación de espacios e intervenciones en la calle Duarte, el parque de Boca Chica, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y el futuro malecón de Andrés.

Con un gasto superior a los 200 millones de pesos, se reconstruirá la emergencia del hospital municipal y se edificará el Hospital Pediátrico San Andrés.

Asimismo, los terrenos del antiguo ingenio de Boca Chica serán convertidos en un gran parque, un anfiteatro, áreas deportivas y zonas de recreación, preservando además la memoria histórica de Andrés mediante una réplica de la emblemática chimenea que permanece en el corazón de la comunidad.

Costa Blanca: la parte privada El desarrollo del proyecto Costa Blanca, de capital privado, será en paralelo a la estrategia de ordenamiento y relanzamiento de Boca Chica. Contará con espacios residenciales, recreativos, comerciales y un hotel, además de un parque lineal de playa de aproximadamente 38,000 metros cuadrados de uso público y abierto, junto a la reubicación organizada de vendedores en un área de unos 15,000 metros cuadrados. La socia gestora de Terra Partners y líder del proyecto Costa Blanca, Tania Ramírez, aseguró que Boca Chica vive un proceso de renacer impulsado por inversiones públicas y privadas que buscan transformar el municipio en un polo turístico, económico y logístico de mayor desarrollo.