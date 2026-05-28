Banco Central proyecta que el turismo apunta a generar más de US$12,500 millones en 2026

Un grupo de turistas camina por el parque Colón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) proyecta ingresos para la industria turística superiores a los 12,500 millones de dólares al cierre de 2026, según datos de la entidad.

De acuerdo con el informe: "RD ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía", entre enero y marzo de 2026 el país recibió 3,710,374 visitantes. Del total, 2,603,777 correspondieron a turistas y 1,106,597 a cruceristas.

El documento destaca que sólo en marzo Quisqueya superó por primera vez los 900,000 turistas aéreos en un solo mes, impulsada en parte por el crecimiento del mercado europeo, con aumentos de 36 % en Alemania y 17 % en Francia y Reino Unido.

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Reacciones y perspectivas de Asonahores ante los resultados turísticos

La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) afirmó que los resultados presentados por la autoridad monetaria evidencian la fortaleza, resiliencia y capacidad de adaptación de la industria turística en el país, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, aumento de los precios del petróleo y desaceleración económica en varios mercados internacionales.

Asonahores respaldó que el riesgo soberano de la nación se haya mantenido frente al actual escenario internacional, según el análisis del Banco Central.

El informe indica que el EMBI dominicano se ubicó en 177 puntos básicos al 20 de mayo, por debajo del promedio regional de 264 puntos básicos, reflejando la confianza de los mercados internacionales en la economía nacional.

Indicó que estos resultados reflejan la confianza internacional en el destino dominicano y el posicionamiento alcanzado por el país como uno de los destinos más seguros, competitivos y atractivos del hemisferio.

"El turismo dominicano continúa demostrando que es mucho más que una actividad económica; es un motor de estabilidad, generación de divisas, empleos e inversión para toda la nación. En momentos de incertidumbre internacional, la industria ha respondido con resiliencia y capacidad de crecimiento", expresó la entidad.

Reiteró que el desempeño del turismo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como a las políticas de promoción, conectividad aérea, inversión e infraestructura que han fortalecido la competitividad del destino dominicano en los últimos años.

Finalmente, Asonahores reafirmó su compromiso de continuar impulsando el crecimiento sostenible del turismo como una industria estratégica para el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

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