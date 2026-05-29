Alemania apuesta por RD como socio estratégico en América Latina

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, junto al canciller dominicano Roberto Álvarez, durante el acto de apertura de la primera Semana Alemana celebrada en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / JEURY FRÍAS )

República Dominicana se consolida como socio estratégico de Alemania en América Latina. La primera Semana Alemana reunió en Santo Domingo la mayor delegación económica alemana del país, con más de 30 empresas e instituciones. Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania en RD, calificó las relaciones bilaterales como un vínculo en plena expansión.

En ese sentido, durante el acto inaugural, la diplomática afirmó que las relaciones bilaterales atraviesan «su mejor momento», impulsadas por el crecimiento de la colaboración económica y el fortalecimiento de la cooperación en distintas áreas.

Según explicó, las inversiones alemanas en el país se han multiplicado por 15 en la última década, reflejando el creciente interés empresarial en zonas francas, logística, infraestructura, equipamiento médico y energías renovables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-90106-am-1-dd6bb03a.jpeg Embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen. (JEURY FRÍAS)

Un vínculo que trasciende la economía

Asimismo, subrayó que la cooperación bilateral trasciende lo económico e incluye el medio ambiente, la economía circular, el Estado de Derecho, la energía renovable y la infraestructura, ámbitos en los que ambas naciones avanzan de forma conjunta.

De igual forma, puntualizó que el foro tuvo alcance regional, con representantes de Costa Rica, Panamá, Guatemala y la CARICOM, posicionando al país como plataforma de diálogo entre Alemania y el Caribe.

Finalmente, la embajadora valoró el recibimiento de la vicepresidenta Raquel Peña a la delegación alemana y reafirmó la voluntad de ampliar la cooperación bilateral entre ambas naciones.