Anuncian nueva versión de feria turística en Santo Domingo

La XXIV edición de "Vacaciones CTN: Expo Feria 2026" se celebrará del viernes 26 al domingo 28 de junio en el Hotel JW Marriott, ubicado en BlueMall Santo Domingo, con la participación de empresas vinculadas al sector turístico nacional e internacional.

La actividad reunirá hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, compañías de alquiler de vehículos, proyectos inmobiliarios turísticos y empresas de oferta complementaria, en un espacio orientado a presentar opciones de viajes y servicios al público.

Los detalles del evento fueron dados a conocer durante un encuentro realizado en el salón Tempranillo de Cava Alta, donde Miguel Calzada León, presidente de CTN y Puro Turismo, destacó la importancia de la feria como plataforma para promover esa actividad económica y acercar diversas propuestas de viajes a los consumidores.

Actividades durante la feria

Entre las novedades de esta edición figura el "Rincón Diplomático", un espacio que contará con la participación del cuerpo consular de la República Dominicana y que permitirá a los asistentes conocer aspectos turísticos, culturales y comerciales de distintos países.

Asimismo, durante los días de la feria se desarrollarán actividades complementarias, entre ellas degustaciones de vinos, organizadas junto a la Asociación de Sommelier de Santo Domingo, además de presentaciones de coctelería y un encuentro de maridaje de tabaco y ron programado para la tarde del sábado.

La feria estará abierta al público en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche en los salones del quinto piso.

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