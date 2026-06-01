Apordom proyecta aumento de un 23 % en la llegada de cruceros para este mes

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) proyectó un aumento de 23.1 % en la llegada de cruceros al país en junio del 2026, al hacer un comparativo con el mismo mes del pasado año cuando llegaron 26 embarcaciones

El titular de esa entidad, Jean Luis Rodríguez, detalló que, en el reporte de llegada de los cruceros para junio, 32 embarcaciones arribarán a distintas terminales, siendo Amber Cove, en Puerto Plata, la de mayor recepción, con 17; seguida de Taíno Bay con 13 y Port Cabo Rojo, en Pedernales, con dos.

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A través de un comunicado, puso como ejemplo del avance en la llegada de cruceros lo ocurrido en el año 2022, cuando arribaron cerca de 1.2 millones de pasajeros, cifra que se incrementó a 2.7 millones en el 2025.

Acciones y desafíos

Rodríguez aclaró que, de acuerdo con lo establecido en cuanto a las fechas de proyección de rutas de los buques, las mismas pueden cambiar, debido a las condiciones del tiempo y cambios determinados por las líneas de cruceros.

Enfatizó que desde la institución se vienen ejecutando las obras que son vitales para el fortalecimiento del sector, para seguir colocando al país como líder en materia de cruceros en toda la región del Caribe.

"Es fundamental continuar la inversión en puntos estratégicos, ya que como isla tenemos muchas bendiciones que enseñar a cada viajero que nos visita a las localidades donde llegan los buques y que esto se traduce en beneficios para miles de personas que viven en las comunidades donde arriban los cruceros", manifestó el funcionario.

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