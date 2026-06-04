Crece 171 % la llegada de visitantes desde Perú a República Dominicana en los últimos cuatro años

El intercambio turístico entre Perú y República Dominicana continúa fortaleciéndose. Datos del Ministerio de Turismo (Mitur), revelan que la llegada de visitantes residentes en Perú aumentó un 171 % entre 2022 y el primer trimestre de 2026, consolidando a ese país sudamericano como uno de los mercados emisores de mayor crecimiento para el destino dominicano.

Según los informes oficiales y datos ofrecidos mediante un nota de prensa, durante los primeros tres meses de 2026 llegaron al país 40,064 visitantes procedentes de Perú, cifra que representa cerca de 26,000 viajeros más que los registrados en el mismo período de 2022.

El crecimiento también se refleja en el tráfico aéreo entre ambas naciones. Durante 2025, las rutas que conectan Perú y República Dominicana movilizaron 264,526 pasajeros a través de 1,844 vuelos, con una ocupación promedio de 83 %.

La tendencia continuó durante el primer trimestre de este año, cuando se registraron 70,051 pasajeros transportados en 451 vuelos, elevando la ocupación promedio hasta un 89 %, de acuerdo con las estadísticas citadas por Mitur.

Los datos muestran además que la conexión aérea entre Lima y los destinos dominicanos de Punta Cana y Santo Domingo se ha consolidado como una de las principales vías de intercambio turístico entre ambos países.

Valoración de los turistas peruanos

En el caso de la ruta Santo Domingo-Lima, la ocupación promedio pasó de 67 % en 2025 a 86 % durante los primeros meses de 2026, reflejando un creciente interés de los viajeros por visitar tanto la capital dominicana como otros destinos del país.

Las cifras también evidencian una alta valoración de República Dominicana entre los turistas peruanos. Según los reportes oficiales, el 94 % de los visitantes afirmó que volvería al país, mientras que el 62 % aseguró que recomendaría el destino a familiares y amigos.

Las playas continúan siendo el principal atractivo para este mercado, señaladas por el 85 % de los encuestados como la razón principal para elegir República Dominicana como destino vacacional.

Asimismo, los informes destacan la importancia de las plataformas digitales en la promoción turística. El 94 % de los viajeros peruanos indicó utilizar redes sociales para informarse sobre destinos turísticos, mientras que el 73 % afirmó haber visto publicidad relacionada con República Dominicana en redes sociales o motores de búsqueda.

El crecimiento del flujo de pasajeros ha coincidido con la ampliación de las conexiones aéreas entre ambos países, incluyendo la entrada de nuevas operaciones comerciales en los últimos años, lo que ha contribuido a fortalecer los vínculos turísticos y comerciales entre Perú y República Dominicana.