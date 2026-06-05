Fundación Puntacana y Parley Dominicana lanzan proyecto de economía circular en Punta Cana

Daniela Sifontes, Program Officer del Caribbean Biodiversity Fund; Jake Kheel, vicepresidente de sostenibilidad de Grupo Puntacana; Davis Aracena, Viceministro de Medio Ambiente; Timon Skoddow, consultor del proyecto Puntacana Circular; Mónica Herrera representante de Parley Dominicana y Cristina Fernández, directora del Caracolí Global School ( PATRICIA HEREDIA )

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación Puntacana y Parley Dominicana presentaron este viernes el proyecto "Puntacana Circular", una iniciativa valorada en más de 2.5 millones de dólares que procura convertir los residuos sólidos en oportunidades de desarrollo sostenible a través de un modelo de economía circular que involucra a comunidades, empresas, centros educativos y actores clave del sector turístico.

El proyecto contará con financiamiento del Caribbean Biodiversity Fund (CBF) mediante la Facilidad Advancing Circular Economy (ACE), además del respaldo del Gobierno de Alemania a través de las agencias GIZ y KfW, y tendrá una duración de tres años.

Durante el acto de lanzamiento, representantes de las entidades involucradas destacaron la importancia de enfrentar de manera conjunta los desafíos ambientales que afectan al Caribe, especialmente la contaminación por plásticos y los actuales modelos de producción y consumo.

Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Puntacana, afirmó que la iniciativa surge como respuesta a una problemática que acompaña el crecimiento turístico de la región.

"La República Dominicana recibió más de 11 millones de visitantes en 2025, de los cuales casi cinco millones ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Sin embargo, debemos preguntarnos qué ocurre con todo lo que desechamos. La mayoría de esos residuos terminan enterrada o, en el peor de los casos, afectando los ecosistemas que constituyen precisamente el atractivo principal de nuestro destino", señaló.

Kheel explicó que el proyecto parte de una premisa fundamental: los residuos no deben ser considerados basura, sino materiales con potencial para convertirse en nuevos productos, servicios o recursos aprovechables.

Además, Kheel destacó que el proyecto será ejecutado con una inversión cercana a los US$2.6 millones, financiada por el Caribbean Biodiversity Fund (CBF) mediante la Facilidad para el Avance de la Economía Circular (ACE) y el cofinanciamiento del Gobierno de Alemania.

Indicó que los fondos respaldarán la implementación de un modelo integral de economía circular enfocado en la reducción de residuos, la valorización de materiales reciclables y la búsqueda de soluciones sostenibles para proteger los ecosistemas marinos y costeros de Punta Cana.

Tres pilares de acción

En ese orden, Daniela Sifontes, representante del Caribbean Biodiversity Fund, resaltó que los ecosistemas caribeños constituyen un patrimonio natural fundamental para la región, pero enfrentan amenazas crecientes derivadas de la contaminación marina y la gestión inadecuada de los residuos.

"Proteger la naturaleza, fortalecer el tejido social de nuestras comunidades e impulsar un modelo de desarrollo más circular son metas inseparables. Este proyecto representa una oportunidad para que el Caribe sea reconocido no solo por la belleza de sus playas, sino también por su capacidad para liderar soluciones ambientales innovadoras", expresó.

La iniciativa se desarrollará a través de tres componentes principales.

El primero contempla la separación en la fuente y la recolección selectiva, mediante la instalación de 13 puntos de recolección en hoteles, comunidades, centros educativos, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y BlueMall Punta Cana. Además, se habilitarán tres centros de acopio y se colocarán 100 recipientes diferenciados para la clasificación de residuos.

La meta es recuperar unas 2,000 toneladas de materiales reciclables durante los tres años de ejecución.

El segundo componente busca fortalecer el Centro de Valorización del Este (Cenvaree), incorporando nuevas tecnologías para ampliar la capacidad de procesamiento y valorización de residuos, permitiendo que el modelo pueda replicarse en otros municipios del país.

Mientras que el tercer eje está orientado al desarrollo de soluciones innovadoras para residuos que actualmente no poseen valor comercial ni tecnologías de aprovechamiento consolidadas en el país, como plásticos flexibles, empaques laminados y materiales compuestos.

Para ello se creará el Acelerador de Soluciones Sostenibles en Punta Cana, donde serán evaluadas alternativas como combustibles derivados de residuos (RDF), bloques de construcción elaborados con plástico reciclado y procesos de pirólisis o gasificación.

Participación comunitaria y educación ambiental

Uno de los aspectos centrales del proyecto será la participación ciudadana.

A través de Parley Dominicana se desarrollarán jornadas de limpieza costera y marina en el Santuario Marino Arrecifes del Sureste, movilizando más de 3,000 voluntarios durante el período de ejecución y retirando toneladas de residuos de ecosistemas vulnerables.

Asimismo, se implementarán programas educativos y de sensibilización dirigidos a estudiantes, residentes, trabajadores del sector turístico y visitantes, promoviendo cambios de comportamiento y una mayor conciencia ambiental.

Representantes de Parley Dominicana explicaron que todas las acciones estarán guiadas por la estrategia internacional AIR (Avoid, Intercept, Redesign), basada en evitar la generación de residuos, interceptarlos antes de que lleguen al océano y rediseñar materiales y modelos de producción para reducir su impacto ambiental.

Protección de los ecosistemas marinos

El proyecto también contribuirá a la conservación del Santuario Marino Arrecifes del Sureste (Samar), una de las áreas marinas protegidas más extensas del Caribe, con más de 140 mil hectáreas de superficie y aproximadamente 120 kilómetros de costa.

Los promotores destacaron que la iniciativa permitirá reducir significativamente el flujo de residuos hacia los ecosistemas marinos, fortaleciendo los esfuerzos de conservación desarrollados conjuntamente por organizaciones privadas y el Estado dominicano.

Al concluir su implementación, Puntacana Circular proyecta prevenir la generación de 125 toneladas de residuos, recuperar 2,000 toneladas de materiales reciclables y consolidar un modelo de economía circular con potencial para ser replicado en otros destinos turísticos de la República Dominicana y el Caribe.