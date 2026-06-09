David Collado supervisa parque urbano de Haina y anuncia su entrega en los próximos días

El ministro de Turismo, David Collado, durante el recorrido de supervisión por los trabajos de construcción del parque urbano de Haina. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este martes los trabajos de construcción del parque urbano de Haina, en la provincia San Cristóbal, una obra que se ejecuta con una inversión de 165 millones de pesos y que, según anunció, será entregada en los próximos días.

El parque urbano se construye dentro de la zona industrial del municipio y abarca un área de intervención de 27,700 metros cuadrados.

El funcionario destacó que el proyecto responde a una demanda histórica de los residentes del municipio y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de la población, además de contribuir al desarrollo turístico de la zona.

"Estamos aquí, como es nuestra costumbre, para supervisar esta importante obra que tendrá un impacto directo en la población y que era un viejo reclamo de los residentes en Haina", expresó el ministro en una nota de prensa.

Características de la obra

La propuesta contempla grandes terrazas adaptadas a la morfología del terreno, incluyendo una plaza de acceso de 4,553 metros cuadrados, una extensa área verde de 14,000 metros cuadrados y 4,063 metros cuadrados destinados a actividades recreativas y deportivas.

El proyecto también incorpora una intervención paisajística integral, 570 metros lineales de senderos peatonales, estacionamientos con capacidad para 46 vehículos, área de juegos infantiles, equipamiento urbano, una cancha de baloncesto y un anfiteatro.

Asimismo, incluye trabajos de adecuación vial y la modificación de las calles principales que rodean el parque.

Collado afirmó que iniciativas de este tipo transforman las comunidades y se convierten en espacios de encuentro tanto para residentes como para visitantes. Asimismo, informó que será creado un comité encargado de velar por el mantenimiento y la conservación del parque.

La obra es ejecutada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur) y forma parte de las inversiones que desarrolla el Ministerio de Turismo en este municipio. Según las autoridades, la inversión total realizada por la institución en Haina supera los 300 millones de pesos en diferentes proyectos.

Además, se contempla una segunda etapa que incluirá la construcción de un centro comunitario destinado a ofrecer diversos servicios a los residentes del municipio.