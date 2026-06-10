Barcelona-Punta Cana suma una nueva conexión aérea directa

Por el Aeropuerto Punta Cana se movilizaron más de 11 millones de pasajeros en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Una nueva conexión aérea directa entre Barcelona y Punta Cana se incorporará a la red de vuelos internacionales de República Dominicana a partir del 21 de junio de 2026, con el inicio de las operaciones de la aerolínea Iberojet.

La información, difundida por Samana Group República Dominicana a través de su cuenta de Instagram, indica que la ruta fortalecerá los vínculos entre España y el principal polo turístico del país, al tiempo que ampliará las alternativas de viaje para visitantes europeos.

La nueva operación tendrá carácter estacional y se realizará una vez por semana, los domingos, hasta septiembre de 2026, coincidiendo con la temporada de verano en Europa.

La amplia conectividad de la terminal

El enlace se suma a la amplia red de rutas internacionales del Aeropuerto Internacional Punta Cana ( PUJ), que mantiene vuelos directos con importantes ciudades de Norteamérica, Europa y América Latina. Entre sus principales conexiones figuran destinos de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Boston, Atlanta, Charlotte, Dallas y Newark, además de Toronto, Montreal, Ottawa y Quebec, en Canadá, considerados mercados estratégicos para el turismo dominicano.

La terminal también opera vuelos hacia ciudades europeas como Madrid, París, Londres, Frankfurt, Bruselas y Lisboa, consolidando su posición como uno de los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros del Caribe.

En marzo de este año, el PUJ ingresó al listado de los 100 mejores aeropuertos del mundo.

Fue reconocido como el mejor de Centroamérica y el Caribe en los World Airport Awards 2026, un galardón de referencia global de calidad en la industria aeroportuaria que premia a los aeropuertos mejor valorados por todos los pasajeros de todo el mundo.

Más cerca de Samaná

La nueva ruta también ofrece una alternativa para los viajeros interesados en conocer la península de Samaná, destaca Samana Group. Desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el trayecto por carretera hasta esa provincia suele tomar entre cuatro y cinco horas, lo que convierte a la terminal en otra puerta de entrada para uno de los destinos naturales más visitados de República Dominicana.

Con esta incorporación, Punta Cana continúa ampliando su conectividad internacional y fortaleciendo su papel como uno de los principales centros de distribución aérea para el turismo en el Caribe.