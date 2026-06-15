David Collado: pese a conflicto bélico, turismo mantiene estabilidad en el país

Ministro de Turismo, David Collado, durante inauguración de Bulevar de la Salud en Haina ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El ministro de Turismo, David Collado, aseguró la tarde de este lunes que, pese al conflicto bélico internacional, República Dominicana ha mantenido su estabilidad en el sector turístico.

"Recuperamos espacios turísticos, ¿y qué ha sucedido? Que el destino turístico más seguro en sus polos turísticos de todo el Caribe y de toda Latinoamérica es República Dominicana. ¿Y qué ha sucedido? Que, en medio de un conflicto bélico, como el que está viviendo el mundo con Irán, y en medio de la guerra que continúa entre Rusia y Ucrania, República Dominicana viene del mejor mes de enero con un millón 300 mil visitantes, mejor mes de marzo con un millón 300 mil visitantes, mejor mes de abril y mejor mes de mayo, y tenemos el mejor inicio de año de toda la historia del turismo", aseguró.

Durante la inauguración del Bulevar de la Salud, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, el ministro sostuvo que, aunque algunas líneas aéreas "le cerraron las puertas al país", el sector logró mantenerse.

"Las líneas aéreas como Spirit cerraron sus puertas y Dominicana perdió 324,000 asientos, pero tenemos un tablero desde el que vamos viendo cómo recuperamos esos asientos. De Canadá, con WestJet, tenemos más de 30,000 asientos nuevos; de Sunwing, tenemos más de 20,000. Condor llamó y puso más de tres vuelos nuevos a Punta Cana", afirmó.

Collado indicó que, en comparación con otros países, como Cuba, que en medio de la crisis ha sido duramente afectado, República Dominicana ha logrado mantener el dinamismo del turismo.

"En Cuba el turismo colapsó. Cuando miran a México, tiene temas de seguridad y los turistas prefieren venir a Dominicana; y cuando miran a Jamaica, no se han podido recuperar luego de la tormenta", afirmó.

El ministro explicó que el sector turístico no fue dejado a la "suerte", sino que desde antes del conflicto bélico el Estado impulsó iniciativas para mantenerlo fortalecido.

"No fue que dejamos a la suerte la recuperación del turismo, es que nos hemos ocupado de cada detalle. Estamos recuperando los espacios públicos, nuestras playas y nuestros malecones; estamos creando zonas de esparcimiento y recreación, y por eso nos hemos convertido en un referente mundial. Mientras el mundo cerró sus puertas, Dominicana decidió creer", afirmó.

Recuperación de playas

Durante su exposición, el titular del Ministerio sostuvo que desde el Gobierno se impulsaron iniciativas para la recuperación de playas como Miches y Playa Esmeralda.

"Recuperamos en Barahona Los Patos, Los Quemaítos y La Villa de Los Nacisos", dijo.

Sobre la crisis

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó hace varios días un plan fiscal que busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales.

Las autoridades han advertido que la economía mundial atraviesa un escenario de incertidumbre marcado por la persistencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la escalada de tensiones entre Irán e Israel, conflictos que han impactado los precios de la energía, las cadenas de suministro y la confianza de los mercados.

En ese contexto internacional el Gobierno adoptó medidas preventivas para proteger la economía y mitigar posibles efectos.