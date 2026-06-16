La República Dominicana recibió 744,045 turistas en mayo

La República Dominicana recibió la visita de 744,045 turistas el pasado mayo, lo que supone un crecimiento un 10.4 % con respecto al mismo mes del 2025, según informó este martes el ministro de Turismo, David Collado.

Collado afirmó que la llegada de los extranjeros se ubicó en 619,486 turistas durante el quinto mes del año, mientras que los étnicos sumaron 109,199, aproximadamente.

Más de 5.6 millones en cinco meses

Indicó que entre enero y mayo del 2026 la llegada de visitantes se sitúa en 5,641,659 turistas, un aumento de 8.0 % con respecto al 2025.

El funcionario dijo que por tipo de nacionalidad, 3,570,837 de los turistas que llegaron a Quisqueya en los primeros cinco meses del año fueron extranjeros, representando el 83 %, mientras que los étnicos sumaron alrededor 576,188, equivalente al 17 % del total.