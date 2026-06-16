República Dominicana recibió 5.6 millones de visitantes entre enero y mayo de 2026

En lo que va de año la República Dominicana ha recibido unos 5,641,659 de visitantes, lo que equivale a un aumento de 8.0 % con respecto al 2025, según declaraciones del ministro de Turismo David Collado durante su presentación de resultados del sector en un hotel de la capital.

Sólo en el mes de mayo el país percibió la visita de 744,045 turistas vía aérea, lo que supone un crecimiento 10.4 % con respecto al mismo mes del 2025.

Crecimiento y distribución del turismo aéreo en República Dominicana

Collado dijo: "En los primeros cinco meses de este año hemos recibido 403,449 turistas aéreos adicionales que, en igual período de 2025, que fue el mejor año de la historia del turismo dominicano. Eso representa más de 500 millones de dólares adicionales entrando a la economía nacional".

Durante su intervención sobre los resultados del sector turístico en un hotel de la capital, afirmó que la llegada de los extranjeros al país por tipo de nacionalidad se ubicó en 619,486 turistas solo en el mayo, mientras que los étnicos o dominicanos residentes en el exterior sumaron unos 108,199 aproximadamente, en el quinto mes del año.

En total, durante los primeros cinco meses del 2026 Quisqueya suma 3,570,837 turistas extranjeros, creciendo a un 11.4 %, mientras que los étnicos sumó alrededor 576,188 con un aumento de 6.8 %.

Por región, expresó que los turistas procedentes de América del Norte representaron el 64 % de todos los visitantes; América del Sur 20 %; América Central 6 %, mientras que Europa 10 %.

Manifestó que los turistas mexicanos registraron un crecimiento de 54 %, por lo que el ministerio prevé la llegada de más de 220,000 turistas procedentes de ese país durante este año, superando a mercados tradicionales europeos como Francia, Alemania y Reino Unido.

Destacó que Argentina, quien se ha convertido en el tercer mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana, desplazó posiciones que históricamente ocupaban países europeos.

Impacto del turismo de cruceros y proyección de vuelos

Entre los países que mostraron un crecimiento significativo, según Collado, se destaca Estados Unidos, quien representó el 46 % de todos los turistas que llegaron al país en el mes de mayo (creciendo 8 % con respecto al 2025), le sigue Canadá con el 10 %; Argentina 7 %; Colombia con el 6 %; Puerto Rico 4 %; México 3 % y demás.

Collado dijo que el Aeropuerto de Punta Cana arrojó el 63 % de la llegada de turistas con 466,588 pasajeros, seguido por el Aeropuerto Internacional de Las Américas con un 22 % (160,423), mientras que el Aeropuerto del Cibao 11 % (81,540); Puerto Plata 3 % (23,879); La Romana 1 % (5,461); Samaná 1 % (4,740) y el resto 0 % con 1,415.

Turismo de cruceros De acuerdo a la viceministra técnica del Ministerio de Turismo, Jacqueline Mora, en cuanto al turismo de cruceros, el país recibió cerca de 1,494,634 millones de cruceristas entre enero y mayo del 2026, para un crecimiento de 0.9 % respecto al año 2025. Dijo que se proyecta que este tipo de turismo cierre el año 2026 con una expansión superior al 5 %.

Aunque mayo registró una reducción de 23 % frente al mismo mes de 2025, Mora atribuyó el comportamiento a mantenimientos programados de embarcaciones en Europa, una situación que también ha afectado a otros destinos de la región.

RD podría superar los 62,000 vuelos al finalizar el año

Las autoridades del Ministerio de Turismo afirmaron que el mes de mayo del 2026 registró 5,645 vuelos con un crecimiento de 8.7 % con respecto al año anterior.

Cerca de un total de 31,896 vuelos se registraron entre enero-mayo del 2026 y se proyecta que el país supere los 62,000 vuelos, según el ministerio.

La ocupación hotelera alcanzó un 72 %, y entre los destinos con mayores niveles de ocupación figuran La Romana 91 %, Bayahíbe 89 % y Punta Cana-Bávaro 77 %, Samaná, 66%, Miches 63%, Santo Domingo, 55%, Santiago, 53 % entre otras.