Zemi Miches Punta Cana presenta su colección de bungalows frente al mar

Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton lanzó su colección de bungalows frente al mar en playa Esmeralda, en el municipio de Miches, una propuesta con la que busca fortalecer la oferta de lujo en el Caribe mediante experiencias enfocadas en la privacidad, el servicio personalizado y el contacto directo con uno de los entornos naturales más preservados de la República Dominicana.

Limitados a solo 16 alojamientos frente al océano, los bungalows representan el nivel más íntimo y exclusivo dentro de las experiencias premium del resort.

"Más que simples habitaciones, cada uno ha sido concebido como un santuario privado frente al mar donde el espacio, el servicio y el entorno se integran de manera natural para crear una estancia definida por la comodidad, la atención anticipada y una sofisticación serena", destaca un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/santiago-2026-06-16t215045567-0239e4dc.jpg Los bungalows representan el nivel más íntimo y exclusivo dentro de las experiencias premium del resort. (FUENTE EXTERNA)

Diseño y características de los bungalows

Disponibles en configuraciones Studio Suite y Suite de Dos Habitaciones, cada bungalow ofrece impresionantes vistas al océano, amplias áreas interiores y exteriores, piscinas privadas tipo plunge pool, bañeras de inmersión de gran tamaño, interiores inspirados en la isla y acceso directo a la apartada costa de arena dorada de playa Esmeralda.

"El viajero sofisticado de hoy busca privacidad sin renunciar al confort; experiencias profundamente personales, intuitivas y conectadas con el destino", comentó Manuela Fahringer, gerente general de Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton.

"Nuestros bungalows fueron diseñados precisamente para ofrecer eso: un refugio privado frente al mar donde los huéspedes puedan disfrutar de un servicio elevado, momentos significativos y el ritmo natural de Miches en un entorno verdaderamente exclusivo" Manuela Fahringer gerente general de Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton. “

Beneficios y servicios incluidos

Cada estancia en un bungalow incluye todos los privilegios de Club Azure, brindando acceso a amenidades exclusivas, espacios privados y experiencias seleccionadas en todo el resort.

Entre los beneficios adicionales se encuentran check-in y check-out privados, servicio de mayordomo dedicado, acceso al concierge de Club Azure, servicio nocturno de cobertura, Wi-Fi premium, amenidades mejoradas y acceso a experiencias y espacios exclusivos dentro del resort.

Los huéspedes que reserven directamente a través del sitio web también disfrutarán de traslados VIP de ida y vuelta gratuitos entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el resort, garantizando una experiencia de llegada y salida sin contratiempos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/santiago-2026-06-16t215232611-e85fff8e.jpg Área de piscina. (FUENTE EXTERNA)

Experiencias exclusivas en el resort

En el centro de esta experiencia elevada se encuentra The Royal Palm, un lounge exclusivo reservado para huéspedes de Club Azure y de los bungalows. Con vistas privilegiadas a playa Esmeralda, este refugio privado ofrece acceso a una piscina infinita en la azotea solo para adultos y un jacuzzi, creando un entorno ideal para la relajación durante todo el día.

La experiencia se complementa con dos conceptos de bar diferenciados: The Royal Palm Poolside Bar, un espacio en la azotea que sirve cócteles artesanales acompañados de vistas panorámicas al océano, y Caicu, un íntimo bar de coctelería ubicado dentro del lounge.

Los huéspedes de los bungalows también disfrutan de acceso exclusivo a Jagua, el restaurante privado del resort, donde se sirven menús inspirados en el océano y mariscos frescos en un ambiente exuberante inspirado en la selva.

Entre otros privilegios se incluyen acceso a Carey, el swim-up de Club Azure, y Hidden Locker, el exclusivo speakeasy del resort especializado en cócteles premium. Además, los huéspedes pueden disfrutar de servicio a la habitación disponible las 24 horas desde la comodidad y privacidad de su bungalow frente al mar.

Bienestar y cultura dominicana

El bienestar está cuidadosamente integrado en la experiencia de los bungalows mediante un masaje relajante gratuito de 50 minutos por adulto por estancia, acceso al circuito de hidroterapia, ofertas especiales en Acana Spa & Wellness y rituales sensoriales diseñados para promover la calma y la restauración.

Más allá de los bungalows, los huéspedes pueden disfrutar de toda la programación cultural característica del resort, inspirada en las tradiciones dominicanas y el legado taíno. Las experiencias incluyen degustaciones de ron, talleres artesanales, de chocolate orgánico, presentaciones folclóricas, ceremonias inspiradas en la cultura taína, yoga frente al mar y clases culinarias que celebran los auténticos sabores dominicanos y la artesanía local.