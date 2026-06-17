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Arajet pone en marcha nueva conexión entre Punta Cana y Rosario de Argentina

La ruta ofrecerá más de 1,100 asientos y los vuelos operarán los lunes, miércoles y viernes

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    Arajet pone en marcha nueva conexión entre Punta Cana y Rosario de Argentina
    Llegada de Arajet a Rosario de Argentina (FUENTE EXTERNA)

    Arajet puso en marcha su nueva conexión directa entre Punta Cana y Rosario en Argentina, cuya iniciativa permitirá unir de manera directa a una de las principales ciudades argentinas con uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe.

    El nuevo servicio contará con tres vuelos semanales, programados para los lunes, miércoles y viernes, sumando más 1,100 asientos y brindando a los pasajeros una alternativa conveniente desde sus centros de conexión en Santo Domingo y Punta Cana para hacer conexión a su robusta red de destinos.

    La conexión de Rosario con Arajet representa un paso importante dentro del plan de expansión de la aerolínea en el mercado argentino, donde la demanda por conexiones internacionales hacia destinos de playa continúa mostrando una evolución positiva.

    Impacto de la conexión en el turismo y la economía bilateral

    Este anuncio reafirma la relevancia de Argentina para la República Dominicana, al tratarse del principal mercado emisor de turistas dentro de la red de la aerolínea y uno de los más importantes para el desarrollo del turismo de la República Dominicana.

    "Rosario es una ciudad con un enorme potencial y estamos entusiasmados de sumar esta nueva conexión a nuestra red. Con esta ruta acercamos aún más a los argentinos hacia los dominicanos y a los demás destinos que servimos en el continente", expresó Victor Pacheco, CEO y Fundador de Arajet.

    El inicio de esta operación refuerza los vínculos turísticos y comerciales entre Argentina y República Dominicana contribuyendo a diversificar la oferta aérea disponible para los pasajeros.

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