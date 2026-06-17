Paíno Henríquez afirma que la naturaleza es el principal activo del turismo dominicano

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, sostuvo que la República Dominicana ha construido una historia de éxito y liderazgo alrededor del turismo, sobre su principal activo que es la naturaleza.

Durante su intervención en el Foro Nacional de cadenas de valor del turismo sostenible, indicó que proteger a la naturaleza no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una necesidad económica y una inversión estratégica para el futuro del país.

Acciones del gobierno para la sostenibilidad turística

Dijo que la protección de los ecosistemas de la nación es una inversión estratégica para garantizar la sostenibilidad turística.

Manifestó que, en la actualidad, Quisqueya avanza en la consolidación de un modelo de desarrollo que reconoce que la conservación de los recursos naturales y el crecimiento económico no son objetivos contrapuestos, sino complementarios.

Te puede interesar David Collado: pese a conflicto bélico, turismo mantiene estabilidad en el país

Explicó que el turismo depende de los ecosistemas del país, de sus costas, bosques, de la caridad de sus aguas y de la riqueza de su biodiversidad.

Declaró que el país se ha consolidado como uno de los destinos más importantes de Latinoamérica y como una referencia regional en materia de crecimiento turístico a pesar de la incertidumbre internacional adversa.

Dijo que hasta el momento la nación dominicana cuenta con cerca de 130,000 habitaciones turísticas mixtas. "Estamos hablando de mucho más del 50 % y esos son retos que tenemos a futuro con la sostenibilidad, porque vamos a seguir creciendo, vamos a recibir más turistas y por tanto debemos ser mucho más sostenibles", agregó.

Importancia de las cadenas de valor en el turismo sostenible

El ministro de Medio Ambiente dijo que los mercados internacionales, inversionistas y consumidores están demandando cada vez más transparencia, resiliencia climática, reducción de emisiones y cadenas de suministros responsables.

En este contexto, dijo que la nación dominicana debe avanzar hacia modelos más sostenibles, no solo fortalecer su gestión ambiental, sino también su capacidad para atraer inversión, generar confianza y posicionamiento internacional.

Manifestó que las cadenas de valores tienen una importancia fundamental, puesto que no basta como que un hotel implemente buenas prácticas ambientales, ya que el verdadero impacto ocurre cuando toda la red de proveedores, productores, transportistas, emprendedores y comunidades que participan en la actividad turística, avanzan en la misma dirección.

"Necesitamos cadenas de suministro más locales, más inclusivas y más resilientes, cadenas que generen oportunidades para las micro pequeñas y medianas empresas, que fortalezcan la producción nacional, que reduzcan la huella de carbono, que promuevan economías circulares y que incorporen la innovación como herramientas para enfrentar los desafíos climáticos. Pero, sobre todo, cadenas que permitan que los beneficios del turismo lleguen cada vez más a las comunidades que forman parte de esa actividad y contribuyen diariamente a sus éxitos." Paíno Henríquez. Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “

La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la República Dominicana, Ana María Díaz, sostuvo que el objetivo principal de ese evento es analizar qué significa la sostenibilidad para las cadenas de valor del sector turístico y a su vez, constituir una comunidad de práctica donde se pase del diálogo a la acción.

"Aquí hay un esfuerzo país sumamente relevante y nos queremos subir a esa gran prioridad y esos grandes resultados, asegurando que se sigue profundizando la visión de turismo sostenible y aterrizando concretamente en la cadena de valor", agregó.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, dijo que el sector turístico está tomando muy en serio la sostenibilidad y cada hotel tiene medidas importantes, ya sea en ahorro de energía, en mejor calidad del agua o reutilización de ese recurso, además, en reducir la cantidad de desechos como el plástico de un solo uso.

Manifestó que el turismo vive de su entorno y que no es una burbuja aislada y que el turista de hoy, no solo sale y visita las comunidades, sino que también busca ir a lugares que sean responsables con el medio ambiente.

El evento contó con la participación de representantes hoteleros y de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente.