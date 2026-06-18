Sky High Dominicana y Plaza de la Salud firman alianza para impulsar el turismo médico en el país

Sky High Dominicana y el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) informaron este jueves que formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer el acceso a servicios médicos especializados para pacientes internacionales y a consolidar al país como destino en turismo de salud en el Caribe.

Según una nota de prensa, la iniciativa contempla el desarrollo de acciones conjuntas para facilitar la llegada de pacientes provenientes de los distintos destinos de la red internacional de la aerolínea, especialmente del Caribe y Sudamérica, que viajen al país en busca de atención médica especializada.

El acuerdo fue firmado en el centro hospitalario y estuvo encabezado por la presidenta de Sky High Dominicana, Cesarina Beauchanps, y el presidente del Patronato del HGPS, doctor Julio Amado Castaños Guzmán.

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Beneficios de la alianza

La nota indica que a través de esta alianza, los pasajeros de Sky High Dominicana podrán acceder a "condiciones preferenciales y tarifas exclusivas" en una amplia gama de servicios del hospital, incluyendo consultas médicas especializadas, estudios diagnósticos, laboratorios clínicos, servicios de imágenes, chequeos preventivos y atención de emergencias, se informó en nota de prensa.

Para beneficiarse, los usuarios deberán presentar su boleto aéreo vigente de la aerolínea, lo que busca integrar la conectividad aérea con el acceso a servicios de salud de alta calidad.

La presidenta de Sky High Dominicana, Cesarina Beauchanps, afirmó que la alianza representa una evolución natural del compromiso de la empresa con las comunidades que conecta, destacando el papel de la conectividad aérea en el acceso a oportunidades, servicios y bienestar en la región.

Visión del Hospital General de la Plaza de la Salud

De su lado, el doctor Julio Amado Castaños Guzmán señaló: "en Plaza de la Salud creemos firmemente en que la salud no conoce fronteras". Valoró que el acuerdo permitirá acercar servicios especializados a pacientes internacionales, garantizando acceso oportuno y atención centrada en el bienestar.

Asimismo, destacó que la República Dominicana cuenta con la infraestructura, el talento humano y las capacidades necesarias para consolidarse como un referente regional en turismo de salud, impulsando el desarrollo del sector y la proyección internacional del país.

La alianza también incluye acciones conjuntas de promoción, comunicación y relacionamiento institucional para fortalecer la visibilidad del país como destino confiable para la atención médica, apoyado en su conectividad aérea y en la experiencia de instituciones del sector salud.

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